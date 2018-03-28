【異動股】白馬股午後持續走低 貴州茅台(600519-CN)盤中跌超6%

午後，白馬股持續走低，截止發稿，貴州茅台(600519-CN)盤中持續下跌，現跌6.12%報671元，五糧液(000858-CN)跌5.21%報64.9元，洋河股份(002304-CN)跌5.11%報101.7元，泸州老窖(000568-CN)跌4.66%報53.15元，格力電器(000651-CN)跌4.41%報45.35元，青島海爾(600690-CN)跌4.25%報17.35元，伊利股份(600887-CN)跌3.98%報27.25元，海天味業(603288-CN)跌3.51%報58.08元，美的集團(000333-CN)跌3.55%報52.67元。

根據海通證券統計，2017年以家電和白酒為代表的消費白馬業績增速放緩。以披露2017年年報和快報的公司為樣本，家電行業披露率為63%，這些公司2017Q4/2017Q3/2016Q4歸母淨利累計同比為7.5%/16.6%/33.3%，業績增速整體放緩，預計2018年家電淨利同比為25%。

白酒行業披露率為26%，這些公司2017Q4/2017Q3/2016Q4歸母淨利累計同比為9.2%/13.7%/7.1%，業績增速略放緩，預計2018年白酒淨利同比為25%。

食品行業披露率為70%，這些公司2017Q4/2017Q3/2016Q4歸母淨利累計同比為23.7%/30.6%/3.8%，預計2018年淨利同比為15%。

醫藥行業披露率為66%，這些公司2017Q4/2017Q3/2016Q4歸母淨利累計同比為21.6%/25.0%/23.4%，整體業績增速放緩，預計2018年淨利同比為17%。

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