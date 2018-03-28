工行(601398-CN)2017年利息淨收入5220.78億元 占營業收入71.9%

工商銀行(601398-CN)3月27日發布年報，2017年工商銀行實現淨利潤2875億元，比上年增長3.0%，增速較上年上升2.5個百分點，淨利潤總量保持全球銀行業最好水平。至2017年末，工商銀行不良率較上年下降0.07個百分點至1.55%;撥備覆蓋率較上年大幅提升17.38個百分點至154.07%，這也是近年來首次升至150%以上。

工行全年實際投放人民币貸款2.8萬億元。在全社會流動性趨緊的情況下，境内人民币各項存款增加1.35萬億元，為十年來最好的可比業界紀錄。

全年實現利息淨收入5220.78億元，比上年增加502.32億元，增長10.6%;淨利息差2.10%，比上年上升8個基點。利息淨收入占營業收入的71.9%。

2017年，工行利息收入8615.94億元，增加701.14億元，增長8.9%。其中客戶貸款及墊款利息收入5726.88億元，比上年增加344.69億元，增長6.4%，主要是客戶貸款及墊款規模增加所緻。客戶貸款及墊款平均收益率比上年下降2個基點。

公司類不良貸款1759.03億元，比上年末增加160.32億元，不良貸款率1.97%。個人不良貸款445.60億元，減少67.72億元，不良貸款率0.90%，下降0.32個百分點。

工商銀行表示，盈利增長的背後，新動能崛起成為主動力。如境内大零售和金融市場業務營業貢獻持續增長;境外和控股機構淨利潤增長12.6%。

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