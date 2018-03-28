貴州茅台(600519-CN)2017年報擬10派109.99元 預計今年營收可增15%

貴州茅台(600519-CN)27日晚發布了亮麗的年報，2017年公司淨利潤同比增長超60%，分紅預案是擬每10股派109.99元，共分配利潤138.17億元，占2017年淨利潤約51%。而公司2016年的分紅方案是10派67.87元(含稅) ，分紅金額85.26億元，占當期淨利潤51% ;2015年則是10派61.71元(含稅)。

貴州茅台認為，2017年白酒行業進入新一輪上升期，行業回暖趨勢更加明朗，生産集中度更加提升，提價增利趨勢更加明顯，品牌營銷更加風行，白酒企業探索新零售更加快速。公司透露2018年目标是營業收入同比增長15%左右，以及完成基本建設投資25.72億元等。

報告期内，公司經營活動産生的現金流量淨額221.53億元，較上年同比減少約40.8%。截至去年末，“蓄水池”預收賬款144億元，較年初減少17.7%。

前十大股東名單中，五名股東在報告期内減少持倉。其中證金公司繼續減持，持有貴州茅台比例從2016年末的2.35%降至2017年末的1.29%。香港中央結算公司席位減持621萬股，仍持有5.87%，奧本海默基金-中國基金、泰康人壽保險均減持200萬餘股，易方達資産管理(香港)僅減持30萬餘股。不過，最新統計數據顯示，也有資金在2018年一季度加快入場，從今年3月1日以來滬股通累計淨買入貴州茅台31.2億元。

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