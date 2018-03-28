農業銀行(601288-CN)2017年淨利1931億元增速4.9% 員工減少近萬人

農業銀行(601288-CN)3月27日發布2017年年報，2017年全年實現淨利潤1931.33億元，增速4.9%。反映銀行盈利能力的重要指标——淨利息收益率為2.28%，高于大型商業銀行平均水平。截至2017年末，該行不良率1.81%，比上年末下降0.56個百分點。不過，這一不良率仍高于行業平均水平。截至2017年底，大型商業銀行不良率為1.53%。同時，該行在職員工總數487307人，較上年末減少9391人。

截至2017年12月31日，該行總資産規模達到21.05萬億元，比上年末增加1.48萬億元，增速7.6%。平均總資産回報率0.95%，加權平均淨資産收益率14.57%。

農行2017年年報顯示，截至報告期末貸款餘額達10.72萬億元，較上年末增加1萬億元，增速10.3%;存款餘額達16.2萬億元，較上年末增加1.16萬億元，增速7.7%。

2017年，該行實現利息淨收入4419.30億元，同比增加438.26億元，其中，規模增長導緻利息淨收入增加372.77億元，利率變動導緻利息淨收入增加65.49億元。利息淨收入是該行營業收入的最大組成部分，占2017年營業收入的82.3%。值得注意的是，2017年該行淨利息收益率即淨息差2.28%，較上年上升3個基點，高于大型商業銀行平均水平。成本收入比32.96%，同比下降1.63%。

在非利息收入方面，2017年，該行實現手續費及傭金淨收入729.03億元，較上年減少180.32億元，下降19.8%。資産質量方面，不良貸款餘額1940.32億元，比上年末下降368.02億元，不良率1.81%，比上年末下降0.56個百分點。撥備覆蓋率達到208.37%，較上年末提升34.97個百分點。

值得注意的是，截至2017年末，本行在職員工總數487307人(另有勞務派遣用工8541人)，較上年末減少9391人，減少部分主要來自于櫃面人員。記者發現，櫃面人員在農行員工占比中依然位居第一，為28.4%。

另外，農業銀行近期發布公告稱，計劃非公開發行A股股票募集不超過1000億元資金，用來補充該行的核心一級資本。在當日業績發布會上，農業銀行行長趙歡回應到，“由于曆史原因，農行的核心資本充足率比其他三大行要低一些。主要是因為農行上市時間比較晚，上市以來沒進行過普通股的再融資，其他三大行都有過。”

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