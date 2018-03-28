台股盤前─美股再跌衝擊日韓股 靠業績題材股各自表態

台股加權指數昨 (27) 日終場上漲 146.74 點，收在 10986.79 點，成交值 1299.49 億元，收復月線位置，不過，今 (28) 日開盤前觀察到美股再度走弱，而亞股開盤也大跌，日股跌幅近 2%，韓股跌 1% 左右，分析師認為，上市櫃公司去年財報將陸續公布完畢，隨後又 3 月營收陸續揭露，儘管大盤有壓，盤面上績優個股仍有表現機會。

三大法人昨合計買超 13.20 億元，其中，外資買超 25.42 億元，不過投信賣超 1.52 億元、自營商賣超 10.70 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1186 口至 9455 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1893 口至 46920 口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1417 口至 12947 口。

美股方面，臉書引發的隱私權問題令市場擔心政府會加強監管，衝擊科技股，臉書下跌近 5%，特斯拉重挫 8.2%，推特跌 12%，投資信心滑落，導致道瓊工業平均指數收低 344.89 點或 1.43% 至 23857.71；Nasdaq 指數收低 211.74 點或 2.93% 至 7008.81；S&P500 指數收低 46.93 點或 1.73% 至 2612.62；費城半導體指數收低 52.16 點或 3.78% 至 1327.94。

蘋果宣布推出可對應 Apple Pencil 的全新 9.7 吋 iPad，並且對應 iOS11 中新增加的 ARKit 應用，期藉由價格更加親民的新款 9.7 吋 iPad 搶攻教育市場。

鴻海集團旗下鴻騰精密公告，將以 8.66 億美元 (約新台幣 251.8 億元) 收購美國網通品牌大廠 Belkin，這是鴻海集團繼入股日本夏普之後，再次出手收購品牌廠。

台積電被視為最賺錢的 28 奈米製程獨家拿下日本微控制器 (MCU) 龍頭瑞薩最先進的車用微控制器大單，為業績加分。

信驊昨日股價擠下精華，成為台股股后，而麥格理、摩根士丹利和滙豐等外資券商看好信驊後市，均給予千元目標價。

國發會甫公布景氣燈號由「黃藍燈」轉為「綠燈」，顯示景氣穩定復甦，值得注意的是，2 月景氣同時指標持續上升，但領先指標微幅下跌 2 個月，國發會認為此顯示景氣成長動能仍不夠強勁。

就整體盤勢來看，法人提醒，外資期貨多單減少 1883 口、自營商期貨空單增加 338 口，外資選擇權偏空布局，自營商選擇權偏多布局，需留意開始震盪整理。

所幸，美元偏弱勢使新台幣維持偏強的走勢仍對台股有利，法人認為，外資資金並未因美中貿易戰明顯，顯然對台股出現下殺的空間有限。