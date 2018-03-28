【大慶證券】投顧盤前－美科技股領跌  台股季線為短多空關鍵



◆盤勢分析

科技股領跌！美股四大指數昨晚戲劇性的再度走跌，主要原因在於多檔科技龍頭股價重跌，拖累道瓊指數表現，雖然早盤道瓊指數一度大漲逾 200 點，然不敵 Google、Nvidia、美光、臉書等重量級科技股走弱，費半指數終場大跌 3.78%，那斯達克跌幅也來到 2.9%。從原因來看，雖然中、美貿易戰短線疑慮暫時解除，然因 Nvidia 暫停自駕測試股價大跌 7.8%，帶動 Tesla 股價下跌 8.2%，由於科技股在川普上台以後走勢強勁，頻頻創下波段新高，在長線股價漲多後，近期賣壓持續出籠，也導致近日在市場情緒波動下，頻頻出現暴漲暴跌的走勢。短線來說，美股目前波動幅度加劇，市場情緒尚未平復，在一有風吹早動下，短線就容易出現類似這 2 日的走勢，研判科技股整理時間將拉長，今日也須留意對亞股可能產生的衝擊。

在美股四大指數前一日止穩大漲的激勵下，昨日亞股全面開高，當中日股漲幅最大來到 2.65%，而陸、港股也都有 1% 上下的漲幅，亞股的走高，代表短線上中美貿易戰的問題暫歇，不過由於目前全球股市持續反應政治議題，短線相當容易出現暴漲暴跌的走勢，也就是說，目前股市因市場的情緒而波動，在情緒還沒平靜下來之前，研判國際股市短線仍將大震盪，不過也因外資沒有大規模撤離亞股的跡象，因此，可持續觀察貨幣升貶現象，一旦亞幣全面轉貶，就是股市要全面轉弱的訊號。

台股昨日在美股激勵下開高走高，指數終場大漲 146 點，收復 10900 點關卡，距離 11000 點僅剩下 14 點之差，從技術面來看大盤已經來到先前空方跳空缺口，短線壓力將開始加大，若國際股市未來不能再有新利多刺激，台股短線空將再陷入橫向震盪的走勢，季線為短多空關鍵，而 OTC 指數昨日站上所有均線，中小型股相對強勢，由於外資買超僅 25 億元，但指數可大漲 146 點，代表短線籌碼相對安定，政府持續偏多護盤跡象明確，所以只要大盤能持續守穩前日低 10781 點之上，則短多趨勢可延續。從盤面來看，生技股在漲多後熄火，不過都為正常拉回震盪走勢，並未見到出貨的訊號，而其他包括被動元件、矽晶圓、記憶體、3D 感測、IC 設計等族群最為強勢，短線都還是維持輪動的態勢，由於目前時間為年報陸續公布，部分個股將反應配股配息，也為選股的一大方向，因此，在看好上述族群的同時，因盤面仍趨震盪，操作上應避免追高，以展望佳、有業績、法人進場且位階低的類股為主。

