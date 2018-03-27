〈智慧城市開展〉貿易戰恐引發轉單？童子賢：市場永遠比政府聰明

美中貿易戰近來鬧得沸沸揚揚，傳出中國將向美國採購半導體，並減少對南韓與台灣晶片的採購量，可能對台廠造成影響，對此，台北市電腦公會理事長童子賢今 (27) 日表示，市場永遠比政治聰明，政策很難影響市場賽局的均衡性，若因政策規範而轉移產業訂單，功效相對短暫，且可能帶來良率差或成本提高等影響，應順應經濟自然發展，不應以政治方式干預經貿消費要求。

童子賢今日出席智慧城市展開幕會後受訪表示，半導體產業相當細膩、困難度大，做晶圓代工管理製程的，不會輕易轉而做記憶體，要興建一座工廠、或產業要形成聚落不易，短則 5 年、長則要達到 10 年之久，若以短期的政治手段面對長期產業佈局，看不出其合理性與可行性。

童子賢認為，產業要順暢，一定得符合民生需求，若因政策規範而轉移產業訂單，功效相對短暫，並非長久之計，應順應經濟自然發展，不應以政治方式干預經貿消費要求。

童子賢表示，政策很難影響市場賽局的均衡性，他並引用英國經濟學家海耶克的名言，「市場永遠比政府聰明」，而英特爾與台積電 (2330-TW) 各自擅長不同，若因此由台積電轉單至英特爾，可能造成良率差與成本提高等問題，進而將成本轉嫁至售價上，消費者可能也無法負擔。

童子賢強調，且獲利最佳的科技廠商大多來自美國，美國目前貿易政策針對的材料與加工業，均是被外界認定較為辛苦的工作，若美國搶得這類型工作，將對內需價格與品質造成影響，這是相當「不自然」的部分。