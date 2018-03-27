公司治理6大改革 外資持股3成以上企業 強制編英文財報

金管會今 (27) 日舉行「新版公司治理藍圖 (2018～2020)」規劃說明會，指出為使台灣公司治理發展得以銜接，並與國際接軌，將推動六大改革措施，實施期間也由 5 年縮短為 3 年。未來將一定規模以上企業設置「公司治理人員」；2022 年以前完成所有上市櫃公司審計委員會之設置；外資持股 3 成以上企業，將強制編制英文財報等。

金管會推動六大改革措施包括：推動金融業落實股東行動主義、引進公司治理人員制度、提高英文資訊揭露比率、推動候選人提名制、提升公司治理評鑑效度，及強化法令規章之遵循方面等。

其中一大措施「引進公司治理人員制度」，金融業受影響最大，金管會主委顧立雄表示，根據金管會規劃，金融業包括銀行、保險與證券、票券公司等，以及實收資本額超過新台幣 100 億元的上市櫃公司，必須從明年開始全面實施採用。

而公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商及實收資本額達 20 億元以上的上市櫃公司應自 2020 年起設置公司治理人員。

在「提高英文資訊揭露比率」，金管會認為，上市櫃公司揭露相關英文資訊，除可增加外國投資人查閱資訊的便利性，也可吸引外資投資台灣資本市場，且對其他上市櫃公司也有鼓勵效果。

截至去年底，外資持有台灣上市櫃公司市值已達總市值 4 成，為和國際接軌，明年開始，外資持股比率達 3 成以上或資本額達 100 億元以上的上市公司，必須公告申報英文版「年度財務報告」、「年報」及「股東會議事手冊」，以落實投資人平等原則。

據金管會的統計，截至今年 2 月底，符合外資持股比率達 3 成，且資本額達 100 億元以上的上市公司共有 252 家，其中有編製英文版財報的有 63 家，比例只有 25%。

針對金管會為強化公司治理，祭出 6 大改革措施，商總副理事長許舒博擔憂，以設置「公司治理人員」為例，公司治理人員的職掌，與公司法遵人員有一定重疊。也有企業高層認為，這些規範一落實下去，法遵成本勢必提高，相對於大陸市場的誘因，恐引發更多公司到大陸掛牌。

而強制設審計委員會部分，由於審計委員會至少由 3 名獨董組成，金融業者表示，金融業的獨董本就難找，要找到符合現行條件的獨董，而且獨董有兼任家數、任期等限制，希望金管會在討論獨董獨立性條件時，可討論適度放寬。