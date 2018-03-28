盤前財經大事搶先讀2018年3月28日

今日操盤前瞻

美國去年 Q4 GDP 終值

南韓去年 Q4 GDP 終值

泰國央行利率決策

法說會：華紙、永豐餘、紅馬 - KY、揚智、上緯投控、jpp-KY、虹揚 - KY

櫃買市場業績發表會：聯合骨科、杏一、達爾膚

股東臨時會：昱晶、昇陽光電、新日光



中美貿易戰若開打 央行解讀銀行對中、美曝險變化

台灣央行昨 (27) 日公布去年 12 月底本國銀行國家風險統計，美國持續為台灣最大債務國，其次為中國，對於近期相當熱的貿易戰議題，央行說明，中美貿易戰若開打，台商可能從中國回流台灣或直接赴美設點，並導致對美曝險可能會再增加，不過，對中國曝險則有望降低。閱讀全文...

中美貿易赤字將持續上升 耶魯大學教授細說原因

根據耶魯大學教授諾奇 (Stephen Roach) 指出，未來幾年，華盛頓對北京的貿易失衡 -- 川普總統實施懲罰性關稅的動機 -- 將持續擴大。他說：「基本面而言，美國對中國與其他國家的貿易赤字，是反應我們儲蓄不夠。」閱讀全文...

中華電 IOT 大平台 今年目標上看 2000 家

2018 智慧城市展今 (27) 日登場，中華電 (2412-TW) 首度邀東協等 11 個電信業者參訪，董事長鄭優指出，去年底推出 IoT 大平台，已有 500 家以上大廠及新創公司使用，今年目標上看 2000 家。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉真是又恨又愛：美國三大 Dilemma！

Dilemma 就是違背正常法則的難題；美國的貨幣美元指數、債券與貿易逆差多違反正常法則。這三大難堪，讓美國消費者處在安穩環境，但卻讓政治與經濟決策者非常不安。不管美元指數是否達到 124.21 點以上，或是跌到 78.2 點以下；這種極高或極低的指數，對美國貿易進出口活動，始終就是沒有及時、或是延後的「J 曲線效果」。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉新版公司治理藍圖出爐 獨董恐上演人才荒

金管會昨 (27) 日發布「新版公司治理藍圖 (2018～2020)」，不但對於各公司董事會及獨董功能進行更深度的評分外，還將要求所有上市櫃公司在 2022 年以前必須設立審計委員會，由於審計委員會至少要由 3 名獨董組成，由此可見獨董職能將扮演關鍵角色。閱讀全文...

