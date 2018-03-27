美願延長對韓皮卡車關稅20年 現代汽車工會：太羞辱了！

現代汽車 (Hyundai Motor Co) 南韓工會週二聲稱，南韓與美國重新修訂的自由貿易協議「太羞辱人」，並稱對皮卡車 (pick-up truck) 延長關稅的舉動意味錯失進入美國市場的機會。

南韓當局週一表示，因美國總統川普大力抨擊原本的自由貿易協議，美國和南韓同意修訂，延長美國對南韓皮卡車徵收關稅 20 年，直至 2041 年。

南韓工會聲明稿指出，「工會過去幾年一直在呼籲國內生產皮卡車，因為美國皮卡車市場是藍海市場，是南韓汽車產業的謀生之道。」

雖然目前沒有南韓車廠出口皮卡車到美國，但現代汽車去年曾表態計畫出口一款皮卡車到美國，以填補房車銷售之不足。

現代汽車工會表示，政府同意修訂美韓自由貿易協議中汽車產業的條款，這「是羞辱的談判，接受了川普先發制人擋住南韓皮卡車的策略。」

截至二月份，現代汽車是在美國表現最差的大型車廠，今年頭兩個月的銷售較去年同期下降 12%，因為現代汽車相當仰賴房車與其逐漸老舊的 SUV 車款，同期汽車市場銷售僅年減 0.8%。

eBest Investment & Securities 分析師 Yoo Ji-woong 週二表示，「在所有可能出口汽車到美國市場的南韓車廠中，現代汽車的皮卡車可能會直接（美國）當地製造。」

現代汽車週一表示，「目前詳述該車款發布時機和生產地點等細節還太早了。」