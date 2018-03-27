鷸蚌相爭 漁翁得利——歐洲將是中美貿易戰最大受益者？

摘要：川普對華關稅計劃宣布後，包括歐股在內全球市場普遍重挫。不過分析師認為，歐洲與中國的貿易量在過去 10 年中持續上升，隨著中美貿易戰爆發，最大的受益者將是德國以及整個歐洲。

中美貿易戰的陰雲一度導致全球市場重挫，不過在分析師看來，歐洲尤其是德國市場，未來將從中受益。

美國投資諮詢公司 Chantico Global 的 CEO Gina Sanchez 在 CNBC 節目上表示，歐洲與中國的貿易量在過去 10 年中持續上升，隨著中美貿易戰的爆發，最大的受益者將是德國以及整個歐洲。

歐盟委員會數據顯示，中國是歐洲第二大出口目的地，在 2012-2016 年間，歐洲對華出口年均增長 4%，期間貿易量增長了 98%。

本月初川普簽署關稅決定，對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，3 月 23 日生效。上周四川普宣布，計劃對至少 500 億美元的中國進口商品徵稅，覆蓋約 1300 類商品。

上周四當天，美股便以暴跌「回應」川普對中國商品徵稅的計劃，當日道指一度暴跌 700 點。歐洲股市也慘遭重挫，德國 DAX 指數當日收跌近 2%，法國 CAC 40 指數也收跌逾 1%。

截至上周五收盤，DAX 指數當周累計跌幅達到 4%，較 1 月 23 日的 52 周高位下滑 12%，進入技術性回調區間。法國 CAC 40 指數和英國富時 100 指數當周跌幅均超過 3%。除了歐洲股市，日股當周也遭受重創，日經 225 指數較 1 月高點下跌超過 14%。

Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 也認同 Sanchez 的說法，他認為，在經歷上周的拋售之後，德國 DAX 指數和日經 225 指數目前已經接近超售區域，前者支撐位在 11600-11650 點，後者支撐位在 20400 點。

昨日德國 DAX 指數收跌 0.83%，報 11787 點；日經 225 指數當前上漲 2.2%，報 21225 點。

『新聞來源／華爾街見聞』