【華冠投顧】 林驛銘:美股強彈，台股順勢回補空方缺口!

美股跌深強彈大漲激勵，台股在台積電 (2330) 帶領，開高震盪走高，漲 146 點，10986 作收，回補中美貿易大戰所留空方缺口!，成交量 1299 億元，價漲量增格局。

台股今天在美中貿易戰可望舒緩下，指數開高走高帶量長紅 K 棒，不但封閉空方缺口，也站回所有均線之上，若短線漲勢持續，量能必須持續。盤面個股焦點: 台積電 (2330) 非蘋陣營搶晶片，產能已現排隊潮，加上昨夜 ADR 大漲 3.97%，推升股價大漲 7.5 元至 251 元。旺宏 (2337)極速快閃記憶體獲意法半導體採用，且昨法人齊回頭大買，激勵股價衝漲停。科納 - KY (4984)下嫁那斯達克上市公司 II-VI，每股收購價約 52.6 元，溢價幅度 58.6%，為首家被外資併購的網通公司，激勵跳空漲停鎖住，委買高掛 70 萬餘張。美亞 (2020)232 條款引爆國際鋼鐵原物料行情，營運動能增溫，加上擬配息 1.42 元，爆量觸及漲停 15.8 元。亞獅康 - KY (6497)赴美申請存託憑證初次上市消息激勵，亮燈漲停，攻克月線。捷波 (6161)減資 3 成 + 配息 1.1 元，股東每股可拿回 4.1 元，推升直跳空漲停飆上 17.8 元，排隊買單逾 11 萬張。強茂 (2481)法人近 5 日買超 3850 張，列籌碼穩定股，挾大量漲停板，躍上 46.4 元波段新高價。太欣 (5302)聯發科利多帶動，股價漲停，直拚 10 元前波高價。強勢股: 敦南 (5305)，耀華(2367)，達運(6120)，華星光(4979)，華城(1519)，晶焱(6411)，大亞(1609)，能緹(3512)，提維西(1522)，宏達電(2498)，華東(8110) 等股價漲幅逾 6%。

選股方向: 上市櫃公司去年財報公告倒數計時，3 月營收也將陸續揭露，鎖定業績成長個股，以及近期上市櫃公司法人說明會、股利政策釋出利多個股，較明顯有空間表現。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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