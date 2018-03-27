【運達投顧】網通族群有奇「跡」

◆盤勢分析

台股在中美和談下大漲了 146 點作收，成交量卻沒有跟著放大出來，從法人的買賣超來看，外資著墨的並不多，反而是內資買盤非常積極，台股是否會從此一帆風順還不是非常明確，指數這次的下修與上漲都是用跳空的方式進行，可見得市場都是關注在消息面的發展，要看到明確方向出現，必須要等整個爆漲爆跌情緒緩和後才會有明確方向，短線上的操作要控制風險，資金量與買點都要特別注意。

從今天的金流方向來觀察生技指數今天出現了過高背離，生技股也稍作休息，我認為生技股還有一波走勢值得期待，短線上的休息反而會有好的買點出現，當然，生技股的操作以籌碼為主，畢竟新藥的研發都是需要大量資源與評估，操作難度也是最高的，必須要特別留意風險。而資金新布局的方向在網通族群中，5G 明年將進入快速成長期，中美都在搶誰先開通商業應用，台灣的重要網通廠過去受到中國低價競爭下業績低迷很久，今年將出現大幅轉機，股市總是提前反應未來方向，等到題材都被發現後才作布局已經太晚太晚了，物聯網時代來臨 5G 會是重要關鍵，光通訊族群 4979 華星光 3234 光環 3163 波若威 6486 互動 等個股都有資金布局訊號，一旦資金吸引資金轉入就會帶動整個族群的上攻啟動，兩年未動的網通股就等一鳴驚人之時！

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。