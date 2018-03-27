新版公司治理藍圖將推動六大政策 金融業明年起需設公司治理人員

金管會今日舉行「新版公司治理藍圖 (2018~2020)」規劃說明會，指出為使台灣公司治理發展得以銜接，並與國際接軌，將推動六大改革措施，實施期間也由 5 年縮短為 3 年。其中一大措施「引進公司治理人員制度」，被指對金融業最受影響，由於各項業務都分散在各單位，沒有專責部門，如要設置公司治理人員，組織會大幅調整。金管會推動六大改革措施包括，推動金融業落實股東行動主義、引進公司治理人員制度、提高英文資訊揭露比率、推動候選人提名制、提升公司治理評鑑效度，及強化法令規章之遵循方面等。



針對「公司治理人員」部分，顧立雄指出，主要工作是協助獨董、專業董事和大股東，在做決定前，可以有充分資訊，而不是去董事會開會，一屁股坐下，卻不知道要採取何種有利的決定。



引進公司治理人員制度，顧立雄表示，會參考國外制度，將分階段引進公司治理人員，以增加對董事的支援，以及要求金控、銀行、票券公司、保險公司、上市櫃綜合證券商、金融控股公司子公司的綜合證券商及實收資本額達新台幣 100 億元以上的上市櫃公司應自 2019 年起設置公司治理人員。



而公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商及實收資本額達 20 億元以上的上市櫃公司應自 2020 年起設置公司治理人員。



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