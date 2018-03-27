哈啦財經／純網銀台灣到底是需要還是為開放而開放？

金管會擬開放純網銀業務，目前傳出知名社群通訊軟體 LINE 及日韓跨國集團樂天都有意願，只是考量台灣實體銀行及網路分行已相當普及，基於銀行家數過多問題，初期僅先開放 2 張執照，但外界也開始質疑純網銀在台灣到底有沒有市場及需求？或只是為迎合金融科技浪潮，為開放而開放？當然，做純網銀也不是這麼簡單，除得面臨銀行的競爭，還有網路安全、洗錢防制、消費者保護等挑戰，如何取得顧客信任恐怕也是致勝關鍵。

所謂「百分之百純網路銀行」，即只有總行是實體，沒有分行，所有業務都是透過網路或應用程式（App）提供服務，透過網路吸收存款、辦放款、發信用卡等，目前美國、日本、南韓及中國大陸都已有案例。全球第一家以網路銀行冠名的是美國安全第一網路銀行（SFNB）；日本第一家純網銀 JNB 在 2000 年 9 月成立，隨後 2001 年 6 月 SONY 銀行、7 月 I-Bank 陸續成立。

南韓亦有 2 家純網銀，分別在 2017 年 5 月成立的 KT 電信旗下 K-Bank 及 7 月最大即時通訊軟體業者 Kakao 旗下的 Kakao Bank；大陸目前也有 2 家純網銀，包括騰訊旗下的微眾銀行及阿里巴巴旗下的 MYbank 浙江網商銀行。

台灣也將開放純網銀執照。金管會主委顧立雄日前已表示，相關方案已積極研議中，預計 4 月定案，初步將比照傳統銀行申請資本額 100 億元，但考量國內已經有 38 家銀行，只會先開放 2 張純網銀執照，他也透露已有 2 家業者拜會金管會及探詢相關業務，其中 1 家是 LINE，另 1 家則是跨國集團樂天。

不過，在金管會已同意開放純網銀執照，市場也開始關注台灣到底有沒有這個市場及需求？或只是為迎合金融科技浪潮，為開放而開放？只是希望不要被日本、南韓、中國大陸比下去，背負阻礙台灣金融市場發展的絆腳石。

當然，開放純網銀，就銀行業者來說，應是既期待又怕受傷害，期待的是需要更多業者加入，一起把餅做大，就像行動支付一樣，先養成民眾使用行動支付及網路銀行交易的習慣，擴大市場，再來談競爭。

但銀行也面臨非金融業的威脅，尤其社群網路客戶是目前金融業推動金融科技、數位金融最想拉攏的客群，像 LINE 若加入純網銀市場，因在台灣有高知名度、使用率及龐大的客群，勢必成為強大的競爭者。

當然，要做純網路銀行也沒這麼簡單，一般認為，除客群基礎及知名度之外，台灣金融發展程度高，除實體銀行，各銀行也積極發展網路銀行、行動銀行，並已相當普及。此外，台灣銀行家數過多也一直為人所詬病，殺價競爭早已存在已久，包括利率、手續費都可說是殺破頭，而純網銀未來開放承做的業務範圍會有多大？這些也都關係著純網銀能否在台灣獲利。

以滙豐銀行來說，過去也曾發展 Direct 帳戶，從原本銀行服務中切出純網銀業務，2006 年率先導入無摺虛擬帳戶概念，希望透過網路爭取年輕客群，但經幾年實驗後發現能讓銀行賺錢的都不是年輕客群，最終還是從網路平台回歸實體分行通路。

其實，在台灣做純網銀不僅要面對銀行的過度競爭，還有網路安全、洗錢防制、消費者保護等挑戰，如何取得顧客信任恐怕也是致勝關鍵，尤其目前網路詐騙案件層出不窮，就連高標準的金融業資安也常出狀況，純網銀如何消除大眾在網路安全、消費者保護的疑慮，尤其非金融業要加入這市場，如何取得客戶完全信任，願意將錢交付給你管理是一大考驗。

雖然目前國內已有王道銀行，為全台首家原生數位銀行，更是第一家通過金管會核可上雲端的銀行，但畢竟他是由台灣工業銀行轉型過來，原本就依據銀行的相關標準在運作，早就接受金融監理機關的監督，而未來開放的純網銀有可能是非金融業申設，相關個資保護、資安、洗錢防制、公司治理等，對非金融業來說也是一大挑戰。

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