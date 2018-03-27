【異動股】通信板塊集體走強 廣哈通信(300711-CN)等多股漲停

今日早盤，通信板塊集體走強。截至發稿，廣哈通信(300711-CN)漲停報29.05元，七一二(603712-CN)漲停報35.35元，東信和平(002017-CN)漲停報8.15元，中富通(300560-CN)漲停報31.67元，縱橫通信(603602-CN)漲8.76%報49.66元，鵬博士(600804-CN)漲7.35%報15.33元，潤建通信(002929-CN)漲6.85%報61.30元，高鴻股份(000851-CN)、佳力圖(603912-CN)、中石科技(300684-CN)漲逾6%，金信諾(300252-CN)、中通國脈(603559-CN)、華脈科技(603042-CN)、華訊方舟(000687-CN)等個股紛紛走高。

據媒體報道，電子科技大學通信抗幹擾技術國家級重點實驗室主任李少謙教授表示，太赫茲通信應是6G的新型頻譜資源的技術，如同5G將頻譜資源擴展到了毫米波。太赫茲頻段(0.1-10THz)頻譜資源具有100Gbps以上大容量傳輸能力，在未來無線與移動通信中大有用武之地。

當前，全球紛紛對6G展開方向性研究，日本將開發太赫茲技術列為“國家支柱技術十大重點戰略目标”之首;歐盟己將發展太赫茲通信列為了6G研究計劃。機構認為，無線通信帶寬已經無法滿足物聯網迅速發展，無線載波必將進入太赫茲波譜範圍，支撐物聯網萬億市場規模。

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