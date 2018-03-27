【異動股】移動支付概念股走勢活躍 天喻信息(300205-CN)等2股漲停

今日早盤，移動支付概念股走勢活躍，截止發稿，天喻信息(300205-CN)漲停報9.63元，東信和平(002017-CN)漲停報8.15元，飛天誠信(300386-CN)漲6.78%報17.02元，正元智慧(300645-CN)漲6.24%報37.82元，數字認證(300579-CN)漲4.52%報47.37元，恒寶股份(002104-CN)漲5.02%報8.16元，聞泰科技(600745-CN)、易聯衆(300096-CN)、星網銳捷(002396-CN)等股紛紛漲超4%。

消息面上，随着支付寶、微信支付等支付服務的快速興起，數字支付已成我國主要支付方式之一。正如“蘿蔔青菜，各有所愛”，有的人喜歡用微信支付，也有人青睐支付寶、雲閃付等。

據北青報報道，近日，沃爾瑪在華西區(包括雲南、貴州、四川、重慶)的門店暫時停止接受支付寶支付。一名來自重慶的消費者稱，自己在當地沃爾瑪超市消費時被告知支付方式有所變化，支付寶被暫停使用。此後，多地消費者反映稱，自己所在城市的沃爾瑪相繼宣稱暫停使用支付寶。沃爾瑪方面回應稱，“這是一種商業決定”。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)