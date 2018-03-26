智冠去年每股賺3.28元 擬配息2元

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (26) 日公布去年財報，去年合併營收創新高、達 156.12 億元，但毛利率與營益率均較 2016 年衰退，稅後純益 4.18 億元，每股稅後純益 3.28 元，董事會並通過擬每股配發現金股利 2 元，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 2.99%。

智冠去年合併營收 156.12 億元，年增 0.45%，毛利率 17.32%，年減 1.49 個百分點，營益率 2.64%，年減 0.63 個百分點；稅後純益 4.18 億元，年減 0.81%，每股稅後純益 3.28 元。

智冠去年第 4 季合併營收 37.23 億元，季減 0.36%，年減 3.21%，毛利率 15.63%，季減 2.46 個百分點，年減 2.46 個百分點，營益率 0.35%，季減 2.31 個百分點，年減 1.61 個百分點；稅後純益 5303.1 萬元，季減 47.85%，年減 43.35%，每股稅後純益 0.42 元。

智冠去年受惠受惠本業 MyCard 點數平台及經銷通路穩健成長，主要子公司遊戲新幹線旗下代理的《蜀山縹緲錄 Online》與《完美世界 2 Online》等多款人氣遊戲，持續帶來改版與豐富活動挹注穩定貢獻，不過，由於中華網龍、智樂堂與智凡迪處於產品策略調整階段，加上智付寶仍處投資發展階段，去年營運為虧損狀態，使全年稅後純益較去年減少 0.81%、達 4.18 億元。



展望今年，智冠表示，遊戲研發子公司中華網龍將以 MMORPG 手遊為研發重點，發揮大型線上遊戲開發優勢，將線上遊戲豐富的玩法應用至行動平台，今年將推出 1 至 2 套產品，首款《吞食天地 M》預計第 2 季在台港澳地區推出。



IP 品牌計畫上，智冠指出，目前已授權武林群俠傳、炎龍騎士團、天地劫等 IP 進行手遊開發，未來將持續運用旗下知名 IP 對外授權，打造 IP 遊戲與開發影視合作機會，發揮 IP 最大價值。



智冠董事會並通過擬每股配發現金股利 2 元，延續 2016 年配發水準，配息率為 60.96%，若以今日收盤價 67 元計算，現金殖利率約 2.99%。