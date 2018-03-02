智冠營運穩 法人估去年EPS約達3.6元 可望創近3年高

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 目前營收來源相當穩定，高達 9 成營收來自 MyCard 通路，因此去年第 4 季毛利率變化預期不大，法人認為，智冠遊戲表現持穩，惟今年首季邁入傳統遊戲旺季，去年第 4 季活動等行銷費用將較第 3 季略微提升，預估第 4 季 EPS 為 0.7 元，全年 EPS 上看 3.6 元，可望創近 3 年新高。

智冠目前營收來源中，高達 90% 來自 MyCard 通路，因此毛利率變化不大，但今年首季邁入傳統旺季，法人認為，去年第 4 季相關預熱活動增加將使行銷費用提升，預估單季 EPS 為 0.7 元。

從去年全年表現來看，法人認為，去年受到雙平台競爭壓力影響，整體業務營收年增率最高僅能達到 5%，不過遊戲研發與營運表現則持穩，另一方面，在目前尚未達到經濟規模的智通數位與智付寶金流服務持續虧損下，也拖累智冠整體營運表現，估全年 EPS 為 3.6 元。

值得一提的是，今年起，智冠的營收認列改採用新準則 IRFS 15，MyCard 點數卡的營收認列將改以淨額認列，預期將較總額認列減少約 75% 至 80%，智冠表示，雖然整體營收數字變化較大，但並不影響公司獲利，MyCard 的營運模式也沒有任何改變。