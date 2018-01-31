智冠旗下智付寶攜創業家衝電子支付交易規模

智冠 (5478-TW) 集團子公司智付寶今 (31) 日宣布，與創業家兄弟正式開啟電商應用合作，在創業家兄弟旗下電商網站推出《Pay2go 電子錢包》優惠活動。法人預估，此優惠活動有機會推升智付寶營運動能，但祭出折扣或補貼方案打價格戰，可能會使虧損狀態持續，進而影響智冠獲利表現。

智冠表示，已正式與創業家兄弟開啟電商應用合作，將從 2 月 1 日至 28 日期間，在「生活市集」、「3C 市集」、「好吃市集」三大電商網站，獨家推出《Pay2go 電子錢包》會員聯合優惠活動，只要在上述電商網站消費結帳成功，並成為《Pay2go 電子錢包》新會員，就可獲得一組 Pay2go 現金卡 88 元儲值於《Pay2go 電子錢包》內。

此外，智冠與創業家兄弟也同步推出「生活市集」、「3C 市集」、「好吃市集」購物優惠活動，使用《Pay2go 電子錢包》付款消費，不限消費金額、不限次數，每筆訂單均享有總金額 5% 的現金折抵，每筆訂單最高折抵上限為 100 元。

智付寶此優惠活動是以折扣或補貼換取交易規模，法人認為，此活動有機會推升《Pay2go 電子錢包》營運動能，惟金流業者近來虧損嚴重，加上智冠將與全達 (8068-TW) 旗下藍新科技換股整合，屆時藍新科技的虧損也將由智冠認列，可能影響智冠整體獲利表現。

智冠日前宣布旗下第三方支付子公司與全達旗下金流公司藍新科技進行換股整合，待換股整合完成後，智冠將成為全達旗下藍新科技第一大股東，全達則為第二大股東，預計 4 月底完成金融科技事業群控股架構，藍新科技將成為智冠重要子公司，而藍新旗下擁有智付寶、智通數位與藍新金流等 3 家全資子公司。