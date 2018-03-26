【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

貿易戰有機會緩解，但投資人信心趨於保守，量縮收小紅!

今天台股跳空開低，早盤直接跌破 10800 整數心理關卡，最低來到 10781，但隨後跌幅收斂，十點以後指數在平盤附近做震盪，而尾盤收在今日最高 10840，堅守 10800 整數心理關卡，收了一根小紅 K，以小漲 16 點作收，雖然如此，目前指數仍在季線之下，而今日震幅僅有 58 點之多，而目前五日線與十日均線呈現死亡交叉格局，目前上檔有五日線、十日線、月線、季線的壓力，而下檔有半年線、年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1187 億，與上週五相較有明顯的萎縮，顯示投資人態度趨於保守；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股呈現漲跌互見，其中以生醫類股漲幅最高，達 2.8%，光電、化學生醫、電機機械、電器電纜等也漲逾 1%，油電燃氣、電腦設備、資訊服務、通信網路、化學、貿易百貨、紡纖、金融、其他類、電子通路、觀光、建材營造等也均收紅。

至於下跌類股則有水泥、玻陶、造紙、汽車、塑膠、橡膠、鋼鐵、航運、電子零組件、其他電子、半導體、食品等。

台股今天因為貿易戰有機會緩解，電子權值股賣壓減緩，股王大立光更是強勢反彈，全場均維持在平盤之上，終場剛好站上 3500 元大關，持續朝 5 日線邁進。台積電及鴻海則是在平盤上下震盪，其中台積電開盤就跌破季線，儘管力圖拉回到季線之上，但仍功虧一簣；鴻海也在 90 元大關上下盤整，終場雖然小黑，但仍順利守住 90 元大關。

生技股則是今天強勢族群，包括保瑞、健亞、佰研、醣聯、麗豐 - KY、合富 - KY、佐登 - KY、寶齡富錦、和康生、順藥、雙美、合世、達爾膚、美時、安成藥等均亮燈漲停，慧智、進階、福永生技、優盛、台微體、基亞、德英、台耀、展旺、中天、合一、科懋等漲幅也均超過 6%。

顯卡族群走勢相對分歧，撼訊早盤還衝上 400 元大關，不過午盤過後獲利了結湧現，股價急速翻黑，映泰也受拖累，午盤過後翻黑，麗台雖然遭分盤交易，盤中仍一度攻上漲停，微星更是強勢走高，大漲近 8%。

另外面板廠友達因為將配發 1.5 元現金股利，殖利率達 11%，支撐股價維持在平盤之上，也帶動群創同步收紅。