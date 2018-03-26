【永豐期貨】台指選擇權盤後－尾盤大單拉抬 台股翻紅上漲16點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 107 點至 10840 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 0.05 點，電子期轉為正價差 0.29 點，金融期逆價差縮至 - 3.27 點。現貨部分，三大法人賣超 118.23 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4199 口至 10641 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3428 口至 48813 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2910 口至 14364 口。

週五美國股市殺尾盤翻黑，三大指數重挫 1.7% 至 2.4% 不等，不過隨著美國電子盤止跌回穩，亞洲股市普遍呈現開低走高格局，加上美國財政部長釋出將與中國協商，市場預期貿易戰有機會緩解，更激勵全球股市強彈，電子金融類股分別由龍頭大立光與國泰金大漲 2.94% 與 1.15% 領漲，尾盤大單敲進拉尾，終場加權指數上漲 16.72 點至 10840.05 點，成交量能 1192.04 億，較前一日縮減 305.63 億。週一開低走高以實體紅 K 最高價作收，從近期的型態來看，下方半年線支撐較穩，然而短天期與月季線形成上方壓力，且 MACD 呈死亡交叉，短線上不利多方衝高。目前看來貿易戰的火藥味略為下降，日圓黃金等避險資產也未在強漲，未來仍須關注相關事件發展對台股的影響。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.21 升至 1.27，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 15.03% 降至 14.16%，賣權平均隱含波動率由 21.34% 降至 20.56%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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