【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

中美貿易戰議題，致使上周五美國四大指數再重挫。不過在美國財長出面緩頰，指出兩國正展開談判並對雙方達成貿易協議感到樂觀下，道瓊電子盤由黑翻紅，亞股也出現止穩力道。

台股今天在平盤附近震盪，量縮加上 K 棒被上周五包覆，所以多而都呈現觀望氣氛。但 KD 持續死亡交叉且 MACD 柱狀體盤中由紅翻綠，所以接下來進入整理期的機率還是比較高。

姑且無論中美貿易戰最終談判是否會成功，但就技術面的角度來看，現階段還是要多一分謹慎才能少一分憂心。所以階段要降低持股不能滿手股票，同時操作上要設好停損停利，短進短出為宜。

生技股持續強勢，具有實質業績的 1786 科妍、4137 麗豐、4736 泰博都創下波段新高，其他較偏向題材和資金炒作的就只能以技術面來操作。這個族群反映的是主力的信心，只要生技股不轉弱台股表現就會優顧國際股市。

題材方面，台股唯一區塊鏈概念股 3652 精聯，今天再拉出一根漲停板，另外上周新宣布要發展區塊鏈的 6150 撼訊也同樣創高。區塊鏈的應用層面很廣，比特幣只占其中一小部分而已，在臉書資安事件後，區塊鏈的資料加密特性受到高度重視。

盤勢不穩，高殖利率股持續成為資金避風港，2404 漢康宣布每股配 5 元加上減資 2 成，股價攻上漲停，而每股配 3.2 元同時減資 2 成的 6486 互動也連 2 日大漲。

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