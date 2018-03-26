川普的貿易政策將如何影響聯準會決策

法國興業銀行董事長表示，世界前兩大經濟體美國和中國之間，針鋒相對的貿易懲罰政策，可能會推動聯準會升息速度加快至高於預期。

法興銀行的董事長 Lorenzo Bini Smaghi 周六參與在北京舉行的中國發展論壇，透過《CNBC》訪問他表示：「美國的關稅政策可能引發物價上揚，迫使美國加息的速度加快。」

美國總統決定對進口鋼和鋁分別徵收 25% 和 10% 的稅，此外，川普在上週宣布將對中國約 600 億美元價值的進口產品課稅，當中包含電子產品與通訊設備等，專家認為，此舉將導致美國國內物價上漲，舉例來說，手機的價格可能會上漲，迫使零售商將上漲的成本，轉移至消費者身上。

較高的物價可能會引發通膨，這可能會影響聯準會的升息時間，聯準會在上週升息 0.25%，普遍預計今年可能會再升息 3 次，但更快速的通膨可能會打破此預計。

Smaghi 指出：「美國可能會遭遇兩件壞事，首先為關稅上升和通膨上漲，再來是利率上漲，這對美國經濟不太事件好事。」他補充說，關稅還可能導致美元走弱。

Smaghi 認為，川普的貿易政策具有政治動機，可能用意在於維護「他選舉基礎的凝聚力」。

13 日進行的美國賓州聯邦眾議員補選，民主黨議員 Conor Lamb 以 627 票之差，險勝美國總統川普力挺的共和黨候選人 Rick Saccone，Smaghi 表示，這樣的情況，對川普看起來很不利，而美國中期選舉將在今年 11 月登場。

面臨選舉情況不利的狀況，川普可能會採取一些政策措施，來拉攏基礎選民，這些政策將是在某方面符合他先前的選舉承諾，但這些措施，可能不是對所有人都雙贏的局面。