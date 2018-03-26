過了一個周末 市場「決定」了貿易戰影響：進口替代大漲、人民幣暴漲

上周五美國在貿易政策上的動向一時嚇壞了市場，整個周末，各家券商也沒閒着，電話會議、研究報告鋪天蓋地。市場如此緊張，似乎讓美方意識到了貿易戰的嚴重後果，於是：

當然上圖不過是個段子。

周一市場的表現似乎正反應出貿易戰帶來的影響：

A 股方面，經歷了兩市大幅低開後，國產替代相關板塊表現強勁，軍工、晶片等個股紛紛拉升，帶動指數上行，創業板下探回升，臨近尾盤，創藍籌發力，創業板指大漲 3%。

港股則在今天上午的下挫後逐漸企穩，恆指上漲近 0.8%；經歷了上周末大跌的騰訊，雖然低開，但在午後重拾漲勢，收漲 1.6%。

外匯上，人民幣走強。離岸人民幣強勢拉升超 500 點，一度漲破 6.26 關口；在岸人民幣不甘示弱，上漲超 400 點，升破 6.27 關口。

黃金價格依然維持高位，接近 1350 美元 / 盎司。

上周市場對貿易戰反應過度了？

然而，依然有不少分析認為，市場對貿易戰的反應多少有些過度。

天風證券徐彪稱：

我們認為此次貿易摩擦的事件規模並不大，對中美雙方都是試探性的。對中國而言，有 2.2 兆美元出口和 1.6 兆美元的進口，目前所涉及到 600 億美元出口和 30 億美元的進口就是幾乎可以忽略的。

就我們的判斷來看，此次試探性的徵收關稅後將有一段時間的協商、談判，而不會立刻升級。而從今天受貿易摩擦升級的影響全球股市暴跌來看，投資者對貿易戰升級的預期已有所反應，這種預期在短期來看肯定是過於悲觀了。

《富比士》認為，今日簽署的總統備忘錄並不是真正的「關稅來襲」，從本質上說，總統備忘錄只是授權性質的威脅，不是實際的執行活動。從 3 月 8 日簽署鋼鋁關稅的總統備忘錄看，在長達數周的政策擬定期內，美中有可能達成某種和解協議，形成像鋼鋁關稅針對個別國家的豁免效果。

首創證券張一團隊認為，在美國宣布徵稅後，中國必然會做出反應，包括對美農產品徵收關稅等措施。但這更多是象徵性的反應，以安撫國內情緒。更大機率是中國將釋放出更多善意，通過擴大服務業准入、加大知識產權保護、禁止製造業強制性技術轉讓等措施回應美方關切。中國短期內也將通過擴大進口安撫美方情緒，這些在國務院總理李克強的中外記者會上都有所反映。

『新聞來源／華爾街見聞』