美財長「放風」：有希望與中國達成貿易「停戰協議」

摘要：梅努欽周日表示，正與中方進行有成效的對話，對於達成協議謹慎樂觀。此外，據媒體報導中美已啟動磋商，美國政府提出了具體要求，包括降低中國對美國汽車徵收的關稅，以及擴大美國企業對中國金融業的准入等。

中美貿易戰出現緩和跡象。

美國財長梅努欽周日在接受福斯新聞採訪時表示，他對於美國同中國達成協議感到樂觀，從而避免向至少 500 億美元中國進口商品徵收關稅。

梅努欽提到：

我們與他們在進行富有成效的對話。

對於達成協議，我謹慎樂觀。

在梅努欽接受採訪的前一天，據新華社報導，3 月 24 日上午，中央政治局委員、國務院副總理、中財辦主任、中美全面經濟對話中方帶領人劉鶴應約與他通話。

梅努欽向中方通報了美方公布 301 調查報告最新情況。劉鶴表示，中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。雙方同意繼續就此保持溝通。

隨後，新華社在在其官微提到，劉鶴在電話中明確表示，華盛頓有一股政治力量認為「貿易戰很好，而且很容易贏」，是對美國企業、消費者切身利益的全然無視。得道多助失道寡助，中國有足夠實力捍衛國家利益，美方聽懂了嗎？

台北時間今早，《華爾街日報》援引消息人士表示，中美已悄然啟動磋商，討論改善美國對中國的市場准入。報導提到，在梅努欽和美國貿易代表萊特希澤上周晚些時候發給劉鶴的信中，美國政府提出了具體要求，其中包括降低中國對美國汽車徵收的關稅，增加中國對美國半導體的購買，以及擴大美國企業對中國金融業的准入。

事實上這在之前也早已有不少跡象。美中國際商會（USCBC）、美國半導體行業協會（SIA）都在上周四表示，希望在關稅清單的公眾評論期找到解決方案，最終避免關稅。

共和黨要員、美國眾議院籌款委員會主席 Kevin Brady 也稱，希望不要因他國錯誤而懲罰美國消費者，「關稅等於變相加稅，關稅越低越好，最好是零」。

一周之前，美國 45 家行業協會發布聯名信，呼籲川普政府暫停對中國產品徵收關稅的計劃，他們認為這一計劃是在損害美國消費者和投資者的利益。這 45 家協會涵蓋科技、零售、農業和消費品等行業，具體包括蘋果、谷歌、IBM、耐克、沃爾瑪等公司。

首創證券張一團隊認為，在美國宣布徵稅後，中國必然會做出反應，包括對美農產品徵收關稅等措施，但更大機率是中國將釋放出更多善意，通過擴大服務業准入、加大知識產權保護、禁止製造業強制性技術轉讓等措施回應美方關切。

《華爾街日報》上述報導中提到的美方關於降低汽車關稅的要求，似乎正是川普對特斯拉創始人馬斯克的回應。

馬斯克本月初在回復川普推文時提到，在中美汽車貿易上，美國企業遭遇非常不公平的待遇，中國對從美國進口的汽車徵收的關稅稅率，是美國對中國汽車所徵收稅率的 10 倍，「你認為在汽車問題上美國和中國應該遵守平等與公平的規則麼？」

隨後川普在一場新聞發布會上將馬斯克的評論讀了出來，同時表示，馬斯克說的這些所有人都知道，但是此前美國政府「從未採取措施。這需要改變。」

『新聞來源／華爾街見聞』