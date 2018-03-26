研華攜手良興電子打造「店算通」平台 攻智慧零售

研華 (2395) 與良興電子旗下愛達智能宣布，將以共同打造的智慧零售雲端管理平台「店算通」，搶攻智能零售新版圖，協助台灣傳統零售邁向新零售。研華指出，近期已將「店算通」全面導入良興電子全國 11 家實體店面，透過物聯網軟、硬體科技，協助良興串接線上、線上平台並一步整合銷售資料，促使良興成為傳統零售業轉往新零售發展的新典範。「店算通」將於 2018 智慧城市展上以及研華新零售論壇露出。



研華 IoT 智能服務事業群協理蘇鴻昇表示，為克服近年電商勢力崛起，傳統零售通路商營收陷入衰退狀況，研華與良興電子旗下愛達智能，奠基於研華「UShop+」智慧零售雲端管理平台，為傳統零售通路商量身打造的專屬雲端管理平台「店算通」，搶攻智能零售。



愛達智能在全台擁有豐富的 3C 電子品牌店鋪建置經驗，不僅為華碩 (2357)、技嘉(2376) 等大廠在光華商場、Nova 打造店面，也協助其進行開店運營管理經驗傳授。研華藉由「UShop+」與愛達智能於零售產業之行業知識，相信將能協助台灣傳統零售通路商迎向新零售世代。



良興總經理賴志達認為，資料需要長時間收集、追蹤和比較，才能有完整的軌跡看出趨勢和變化，以作為判斷和決策的依據。以良興為例，在三年前就採用人流計數器，累積三年才慢慢有完整數據，用以分析門市經營及管理的重點，以做為績效及管理調整之依據。



如今該公司與研華「UShop+」團隊合作，共同打造專屬零售通路的雲端管理平台，不僅能讓各門市管理人員透過手機即時一覽當天的營運績效，總部管理團隊也能即時獲知諸如客流量、各店坪效比、各店客單價、各店人力投入產出比等 KPI，方便做綜合營運績效評估。



賴志達強調，數據的重要性不僅是當下的絕對值，長時間的變化更能做為決策的分析和依據。建議中小企業應即刻著手收集並累積自有數據，透過累積才有機會在數據戰中決勝千里。



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