穎漢去年每股賺2.24元 配2元股息創新高 現金殖利率4.9%

穎漢科技 (4562) 董事會通過財報及股利政策。2017 年營收為 15.04 億元，年增 8.11%，創下歷史新高，營業利益 2.13 億元，稅後淨利 1.41 億元，年減 13.58%，每股稅後淨利 2.24 元，擬配發 2 元現金股利，盈餘配發率為 89%，為歷年新高，以前一日收盤價 40.7 元計，現金殖利率為 4.9%。穎漢產品主要應用於汽車產業，其餘包括航太、航運等產業，穎漢因產品技術層次高，主要競爭對手只有歐洲二家廠商，同業進入障礙高，其產品具全球競爭力，毛利率皆維持在 36%-40% 高水準，其自動化設備因以車用為主，需安全認證，因此相較國內一般工具機設備業具高度差異化。



法人預估，今年穎漢營收及獲利將較去年持續成長，主要原因之一為毛利率最高的智能化機器人工作站出貨量逐漸提升，從目前訂單來看，其營收占比將由 2017 年的 8% 提升至 15%-20%。



由於智能化機器人工作站搭配穎漢研發之機器人手臂，運用其自行研發的軟體整合技術，結合遠端監控方式，達到全自動無人化工廠的目標。智能化機器人工作站整套價格遠高於單機價格，今年第一季已開始出貨澳洲智能化機器人工作站，可望挹注業績。



另外，由於去年受到台幣升值影響，而影響穎漢全年獲利，因此穎漢去年下半年已調整報價匯率至目前水準，因此今年受到匯率影響因素會減少。法人表示，在全球工業 4.0 無人化工廠時代來臨，客戶漸漸下單轉向高毛利率的智能化機器人工作站，進入第二、三季為出貨旺季，預估 2018 年營收年成長 10% 以上，EPS 有望回到 3 元以上水準。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』