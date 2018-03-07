〈研華法說〉啟動全球佈局 看好歐洲前景動能佳 力拚營收占比達25%

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日舉行法說會，宣布啟動共創模式與全球佈局，研華執行董事何春盛表示，研華與競爭同業最大不同就是全球佈局；研華 EIoT 總經理張家豪表示，看好歐洲市場成長動能，未來幾年預計提升營收占比至 25%，而 3 年內博弈與醫療設備營收規模均可達 1 億美元。

展望今年上半年，研華表示，歐洲與美國將有不錯成長動能，中國、俄羅斯與拉美等地表現持平，韓國則將延續好表現，中東、印度與馬來西亞等地成長力道強勁；從事業單位來看，EIoT 與 SIoT 上半年訂單能見度高，而 IIOT 本季營運看俏；至於毛利率部分，去年受到零組件漲價影響，毛利率為 39.17%、略低於 2016 年水準，今年將會檢討補救，並啟動漲價機制。

針對費用率部分，研華表示，今年部分區域將進行較大幅度人力投資，加上新的合資公司併入，營業費用將較 2017 年增加，但費用率預期仍與往年相近。

談及今年區域發展策略，何春盛指出，今年將針對歐洲、美國與中國等一級市場，強化研華 IoT 品牌的營銷，並在於西班牙巴塞隆納成立分公司，也將以波蘭首都華沙作為東歐發展據點，中國市場部分，將發展 SRP 基地，加速研華物聯網平台的建設並建立人才梯隊。

針對中小型規模市場，將日本與韓國打造為百億營收的中型區域，並將印度與俄國發展為 3000 萬營收市場，也將加大馬來西亞、新加坡與泰國的 IIoT 組織投資，並新增俄國、越南及土耳其等新據點。

何春盛認為，研華與競業最大的不同就是全球的佈局，這是其他同業短時間內無法複製的。

針對歐洲市場發展，研華 EIoT 總經理張家豪表示，該區域在過去 3 年業績有 1 倍的成長，年複合成長率達 25%，未來 3 年的發展重點將以 5 個重點區域與 3 個新興區域為主，其中，5 個重點區域包括法國、德國、英國、義大利及荷蘭，預計擴大編制行銷業務與技術團隊，3 個新興區域則為瑞典、西班牙及波蘭，將在各個歐洲國家，採用標準品與客製化服務雙軸的「兩條腿」走路經營模式。

張家豪指出，目前研華在歐洲的重點產業佈局包括博弈、醫療、交通與車載等，其中，博弈將在英國深耕佈局，預計未來幾年營收規模可達 1 億美元，目前歐洲主要八大博弈客戶都在掌握中，去年博弈系統與板卡出貨也以歐洲為大宗，另外，醫療設備部份則在德國與荷蘭市場佈局，預計營收規模也為 1 億美元，5 個主要醫療設備客戶均有所掌握，提供多樣嵌入式解決方案。

張家豪表示，研華目前對歐洲佈局完整，看好其前景，也樂觀期待未來成長動能，雖然其他同業也進入歐洲市場搶食大餅，但歐洲市場非常大，且目前占研華營收占比不到 20%，未來幾年預計提升至 25%，成長空間大。

研華投資部經理李昉亭表示，將持續以共創模式推進物聯網 Phase II 的平台經營，著墨完整的軟硬件整合方案，今年將建立 10 至 15 家軟件合作夥伴，並在明年第 2 季前成立 10 家共創合資公司，強化研華在物聯網垂直產業的影響力，加速 SRP 落地。

研華今日也公布 2 月合併營收 29.66 億元，月減 25.86%，年增 0.25%；前 2 個月累計合併營收 69.66 億元，年增 16.24%。以區域表現來看，北美與歐洲地區表現最為強勁，大中華市場則受到農曆春節假期影響，表現稍嫌疲弱；以事業群來說，工業自動化事業群與嵌入式運算核心事業群表現相對亮眼。