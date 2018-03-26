祖克柏即將國會作證 Facebook「數據門」將迎來高潮

摘要：上周五，美國國會正式要求祖克柏到眾議院能源和商業委員會作證解釋數據醜聞事件。而據周日民調顯示多數民眾在隱私問題上已對 Facebook 失去信心，目前 Facebook 股票累積下跌 13.8%，市值蒸發逾 750 億美元。

隨著 Facebook「數據門」事件的發酵，「# 刪除 Facebook」的話題也在網上愈演愈烈，祖克柏正面臨着自創建 Facebook 以來的最大危機。

上周五，美國國會正式要求 Facebook CEO 祖克柏到眾議院能源和商業委員會作證，解釋有關 Cambridge Analytica 數據泄露事件，以及 Facebook 為保護用戶數據和隱私所採取的措施。

同時，英國的資訊委員會也向法庭申請了搜查令，獲准後進入 Cambridge Analytica 的辦公室，準備對該公司的服務器進行分析，並收集證據。

Facebook 回應稱，已收到這些請求，並正在對其進行核實。此前，扎克伯格表示如果有需要，自己將會出席國會作證。

美國民主黨參議員 Mark Warner 周日在接受 CNBC 採訪表示，Facebook 目前沒有全面披露 Cambridge Analytica 是如何使用 Facebook 的數據的。他呼籲祖克柏親自前往國會作證。

Wanner 認為，

「實際上，他創造了這個行業，他需要向美國公眾和決策者解釋。」

祖克柏在「數據門」爆發的四天後，才於上周四在自己的主頁上公開向全平台用戶道歉，稱「我們犯下過錯誤，必須承擔起責任，做好我們該做的。」

周日，Facebook 在英國《觀察家報》、美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等報紙上刊登道歉信：「我們擔負着保護你們數據的責任，如果我們辦不到這一點，便失去了服務於你們的資格」。

儘管 Facebook 在報紙上通過廣告向用戶道歉，但多數民眾在隱私問題上已對該公司失去信任。據路透報導，周日公布的美國民意調查顯示，不到一半的人相信 Facebook 會遵守美國隱私法。

自「泄露門」爆發到現在，Facebook 累跌 13.8%，市值蒸發逾 750 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』