【異動股】芯片板塊快速走強 華微電子(600360-CN)等2股漲停

早盤，芯片板塊快速走強，截止發稿，華微電子(600360-CN)漲停報7.77元，國科微(300672-CN)封漲停報63.88元，北方華創(002371-CN)大漲8.35%報37.65元，必創科技(300667-CN)、振芯科技(300101-CN)漲超7%。景嘉微(300474-CN)、聖邦股份(300661-CN)漲超6%，兆易創新(603986-CN)、阿石創(300706-CN)、江化微(603078-CN)漲逾5%，韋爾股份(603501-CN)、士蘭微(600460-CN)、江豐電子(300666-CN)、上海新陽(300236-CN)等個股均漲近5%。

據《中國日報》3月24日援引商務部原副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國報道稱，面對美國對華采取限制措施，中國已經做好充分準備，美國需要懸崖勒馬，否則中國後續可能對美國的關稅征收進一步采取措施。繼宣布第一批中止減讓産品清單之後，中國正在研究第二批、第三批清單，比如飛機、芯片領域中國可以采取的措施不僅限于商品領域，旅遊業等其他行業也有可能對美措施具體實施時間還未确定，中國將“觀其顔， 看其行”。

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