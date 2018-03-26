大摩大佬：港股未到大手吸納時

中美貿易戰爆發，今年初準確預測港股會出現顯著調整的摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛(Jonathan Garner)認為，中美貿易關係緊張、環球息率向上、估值仍偏貴等3大負面消息充斥下，港股未屆大手吸納時機。

郭強盛接受《經濟日報》專訪時表示，現時中美貿易爭端的進展仍在該行預期之內，正處於等待美國公布徵稅進口商品名單的15天空窗期，暫時已知受影響行業包括航天、資訊技術及機械等，雖然汽車並非被徵稅的行業，惟汽車零部件卻在名單之中，故對汽車及資訊科技股持審慎態度。

貿易戰幔拉開後，港股上周五重挫761點，失守100天綫。郭強盛指出，過去兩個月港股走勢相當顛簸，暫時看不到有關情況會有改變的迹象，隨着貿易保護主義升溫，環球利率上揚，特別是美元拆息持續上升，大市的下行風險較上行為大。

短綫乏利好 年底續看31500

「看不到市場短綫有任何的利好消息。」他表示，兩周前已預告中美貿易戰會是市場回調的風險之一，港股目前估值略高於歷史平均值，加上企業盈利前景惡化，短綫市場氣氛較悲觀，惟該行長綫仍看好中港股市前景，維持恒指年底目標價31500點。

大摩歸納出最受貿易戰影響的3大主題股：(1)大部分收入來自美國；(2)曾與美資公司就知識產權問題產生糾紛；(3)從美資公司手上搶奪市佔率的中資企業。受影響企業料包括聯想集團(00992-HK)、中芯國際(00981-HK)、維珍妮(02199-HK)等。

中國上周五已就美國總統特朗普(Donald Trump)提出的關稅措施作出反擊，其不對稱的貿易保護措施，反映中美雙方仍存在談判及討論的空間，最終徵稅的框架仍未落實。大摩預計，美國對中國進口貨品徵稅料令中國出口增長降低0.7至0.9個百分點，計及漣漪效應後，將拖低中國經濟增速約0.12至0.14個百分點。

不過，郭強盛強調，美國徵稅名單披露後，財政部有60天作最後修訂，故要密切留意事態發展。

貿易保護主義升溫下，郭強盛現時偏好東盟(ASEAN）多於以中港為首的北亞市場，因東盟的上市公司只有少於2%收入來自美國，明顯低於北亞的6%至30%。

看好A股 與環球股市關聯小

中資股方面，他短綫看好A股多於H股，除因A股的資訊科技股比重較低外，參與A股的國際機構投資者亦較少，故與環球股市的關聯度相對低，滬深300指數在本土投資者支持下，潛在上升空間將較MSCI中國指數更大。

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