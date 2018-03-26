為何這麼多國家可以豁免鋼鋁關稅？美國企業界需要川普講清楚

摘要：醉翁之意不在酒？川普的關稅懲罰名單上只剩下了中國、俄羅斯等國家，而這些國家的鋼鋁進口額度並不大，態度的大幅轉變使得美國本土相關企業也急需一個交代。

醉翁之意不在酒？川普政府 22 日又公布了一大批鋼鋁關稅豁免國，已經沒有幾個國家還在懲罰名單上了，美國企業界也感到納悶，急需一個解釋。

在 3 月 22 日美國總統川普簽署的鋼鋁關稅豁免國家包括了歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國、巴西，有效期至 18 年 5 月 1 日。剩下的只有日本、中國、俄羅斯等國家尚未被豁免。

根據 Wood Mackenzie 數據顯示，美國進口鋼材最大的國家是加拿大（占總量 16.7%），其次是巴西（占總量 13.2%），而中國（3.2%）、日本（4.9%）等國家占比並不大。

美國企業界表示他們歡迎川普政府豁免這些國家，因為關稅的嚴厲執行將推高各方面的成本，但同時也希望川普政府能儘快表明清楚關稅計劃實施的具體細節，原本來勢洶洶的關稅限制如今已變成了針對個別國家。

英國金融時報援引 Century Aluminum 首席執行官 Michael Bless 表示，他深信美國政府正朝着正確的方向前進，當限制進口的體系建立了起來將使原本停產的美國鋁冶煉廠重新復產。

「鑒於我們的信任，我們將會投票支持。他們正在履行他們承諾的義務，那麼我們也將履行我們的義務。」 Michael Bless 說道。

白宮將密切監測受豁免國

不過，美國看似豪爽地予以多個國家鋼鋁進口關稅豁免，但這其中也留了一手。

在簽署豁免國後白宮方面表示，將密切監測受豁免國家的進口情況，並酌情規定配額，以限制這些銷售。同時，總統川普有權保留在任何時間修改這一關稅計劃，包括終止豁免或免除其他國家。

川普的高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在上周四也發言表明，每一個將與之進行關稅豁免談判的國家都將面臨進口配額制度，以保護美國的鋼鐵和鋁產業。所有國家都必須有配額。否則，任何一個國家都可以為所欲為地變成其他國家的中轉站。

『新聞來源／華爾街見聞』