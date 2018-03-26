台股早盤跌幅收斂、個股表現聯發科強勢上揚

受到美股上周五走跌影響，台北股市今（26）日開盤跌 39.76 點，加權股價指數以 10783.57 點開出，不過隨後跌幅收斂，來到平盤以上。各類股部分，電子跌 0.3%、金融跌 0.2%，光電漲超過 1%。個股部分，指標股台積電跌逾 1%、鴻海跌 0.5%、大立光漲 2% 以上。聯發科、群創與友達也同樣強勢。不過，宏碁、南亞科、新光金、長榮、開發金則遭到調節。

美國總統川普對大陸祭出課徵懲罰性關稅方案，美股持續下挫，上周五（23 日）道瓊工業指數下跌 424.69 點或 1.77%，收 23533.20 點。標準普爾 500 指數下跌 55.43 點或 2.10%，收 2588.26 點。那斯達克指數下跌 174.009 點或 2.43%，收 6992.668 點。費城半導體指數下跌 45.06 點或 3.29%，收 1323.92 點。

台股上周五終場下跌 182.51 點，收在 10823.33 點，成交量為 1461.32 億元。而今日開盤跌 39.76 點，加權股價指數以 10783.57 點開出，隨後指數向上走升。各類股部分，電子跌 0.3%、金融跌 0.2%，光電漲超過 1%。其他，生醫漲逾 1%，而造紙、橡膠、汽車則跌近 1%。

個股部分，指標股台積電跌逾 1%，來到 242.5 元。鴻海跌 0.5%，來到 89.9 元。大立光強勢漲 2% 以上，來到 3475 元。其他，聯發科漲超過 1%，群創與友達分別漲 0.7% 與 1.4%。至於宏碁跌逾 1%、南亞科跌 2%。早盤量大遭到調節的還有新光金、大同、長榮、開發金、智邦與三陽等。

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