〈觀察〉關店瘦身PK大舉展店 中國零售發展分歧 何種策略取勝

台灣傳統連鎖零售業麗嬰房 (2911-TW)、特力 (2908-TW) 過去幾年在中國的實體店陸續「瘦身」，不過，淘帝 - KY(2929-TW) 仍積極在中國各省展店，家具行銷商來思達 (8066-TW) 也宣示將在今年底前在中國開出 100 家店，究竟發展純電商或是擴大實體通路，還是要搭上新零售線上結合線下的趨勢才是在中國零售市場突圍的最佳策略，成各大通路須謹慎思考的問題。

目前看來，找尋合適經銷商開加盟店，將是較主流的作法。

過去在中國展店最快的台灣連鎖實體業者有麗嬰房和特力，不過，麗嬰房自 2013 年起開始連虧 4 年，2017 年雖轉盈，主要是因第 4 季有處分內湖總部大樓土地及建物的處分利益，為降低本業虧損，麗嬰房近年來調整直營店鋪數，自 2016 年逾 600 家店縮至目前不到 400 家，目標要關至剩 350 家的規模。

但在實體店瘦身的同時，麗嬰房強化電商銷售，現在兩岸電商占比超過 12%，透過線上和線下商品區隔來互導人流。

而特力旗下和樂中國業績衰退，主要是因關店縮減營運規模，和樂中國現有 26 個實體店面，較去年同期減少 4 間店，不過，特力並未因此放棄實體店，透過集團擅長的商品採購、並提高自有商品銷售比重來增加毛利，並加強體驗行銷穩住通路經營優勢。

特力並非沒有看見電商機會，但認為中國電商已成重資本且大型電商當道的成熟戰場，反而希望找尋機會與大型電商策略結盟，今年和樂中國仍力拚轉盈。

東凌 - KY 在中國電商侵蝕業績下，去年營收年減約 20%，因此，東凌除了以現有的 300 家據點為基礎，轉而將黃色小鴨品牌擴大發展至多元化母嬰市場，包括開出親子餐廳，並正規劃開出高端的月子中心，以分散零售風險並加強。

而淘帝則透過強化與地區經銷商合作開店，深化布局二三線城市，旗下 TOPBI 品牌門市數量至去年底已達 1500 家，不僅如此，去年起開始強化童裝快時尚、官網和 APP 銷售，藉此協助各地經銷商提升競爭力，推升去年營收在人民幣匯損的衝擊下，仍可逆勢成長 3%。

來思達自去年下半年起打入中國家具市場，展店腳步相當積極，至今已開出 20 家據點，目標年底前可達 100 家，長期目標為 500 家，不同於許多零售商強打線上銷售，來思達主打生活居家體驗，參考 IKEA 的概念打造出生活場景全體驗，消費者可一口氣買下全場景的家具和配件布置，但定位為來自美國的中價位品牌，在中國的品牌聲勢持續看漲。

為了更貼近在地客群，來思達採取一個城市授權一個經銷商的方式來經營各地客群，待展店達百店規模後才考慮發展 O2O。

中國擁有龐大的人口紅利，內需消費大餅兵家必增，同時競爭也相當激烈，各家零售通路顯然各自有一套作戰策略，而儘管電商是勢必發展的一個趨勢，但實體通路看來仍有存在必要，至於何時切入電商、如何切入以及切入後的成本考量，都是各業者面臨的問題。