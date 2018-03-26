〈美中貿易戰〉無欲則剛？中國報復性關稅恐傷不到美國科技巨頭

中國對美國採報復性進口關稅，但這不太可能衝擊臉書和谷歌等科技巨頭，因為北京當局早就封鎖這些服務。

美國川普總統上週四簽署一份執行備忘錄，欲對進口價值高達 600 億美元的中國商品徵收關稅，中國隨即回應報復清單，列出 128 項進口價值 30 億美元的美國產品作為首波報復對象。

中國政府沒有特別將科技產業列入報復目標，但倘若貿易戰加劇，也可能這樣作，但即便如此，分析師認為美國大型科技公司也可以免疫。

例如，Facebook(臉書) (FB-US) 和 Google (谷歌) (GOOG-US) 目前均遭中國當局以網路審查機制 (長城防火牆) 阻擋在外。

2016 年，網飛 (Netflix) 發起其最大推進國際的行動，但也在中國以外的地方，其串流服務目前僅透過百度的 iQiyi 影視平台提供一小部分的原創內容。

中國網路巨擘百度素有「中國版谷歌」之稱，也是中國主要的搜尋引擎，網飛不僅同時須與百度競爭，也要面對騰訊 (Tencent) 和阿里巴巴的 (Alibaba) 競爭，因為他們也有自有的影視內容產品。

亞馬遜在中國也因為零售事業而有一小塊地位，2016 年亞馬遜在中國推出其 Prime 訂閱服務，但據估計，亞馬遜在中國線上購物市場根本微不足道，因為該市場由阿里巴巴和 JD.Com 主宰，即使是亞馬遜的雲端事業，在中國的市占率也遠低於當地業者。

全部科技公司都大概如此。由於北京當局的審查和規定挫傷了外來科技業在中國的發展能力，這意味著他們在中國的事業版圖小，也意味著北京若對他們增收進口關稅，其衝擊也較小。

GBH Insights 科技主管 Daniel Ives 表示，「我們仍堅信，考量到傳統 FANG 大廠的基本服務性質，以及其非常國際化的營收角度，臉書、亞馬遜、網飛和谷歌基本上可以對關稅恐懼和潛在的中美貿易戰免疫。最終，就是叫一叫嚇一嚇，不會真的被咬到肉疼。」

或許，蘋果 (Apple) (AAPL-US) 看起來最脆弱，因為該公司可說是美國唯一一家在中國擁有規模較大業務的大型科技公司，也是中國前五大手機廠。截至去年 12 月止的一季，蘋果的大中國營收總額 179 億美元，年成長 11%。

蘋果公司一直砸重金投資中國，也對中國政府作出諸多讓步，今年二月蘋果將中國用戶的 iCloud 帳戶儲存在位於中國的一座新數據中心，以遵循新法規。

蘋果也與台灣富士康的中國廠有合作製造關係，但也有鑒於這些強勁的投資和合作關係，Ives 可能不會感受到關稅的衝擊。

Ives 表示，「對庫克來說，因為有鑒於蘋果和中國富士康的緊密結合，我們相信這個合作關係的風險很小，中國最不願意作的就是動搖與蘋果廠的關係，衝擊其在中國數十億美元的投資，還有在中國內大量的消費者的銷售，儘管這層憂慮是存在的。」