年審意見逆轉引問詢 “蹭”區塊鏈公司受關注

3月19日至23日，滬深交易所公開渠道總共發出問詢函件25份，其中深交所22份，上交所3份。其中，共有5份年報問詢函，7份重組問詢函，涉及重組标的估值、業績承諾、同業競争等問題。此外，近期多家披露區塊鏈相關情況的公司也受到監管層重點關注。

今年以來，區塊鏈備受關注，信息發展、樂心醫療、銀江股份三家公司上周因發布區塊鏈相關信息引發問詢。樂心醫療3月19日晚間披露設立區塊鏈研究實驗室，次日漲停，3月21日停牌。與此同時，深交所下發問詢函，要求樂心醫療就區塊鏈技術與公司經營的相關性進行詳細說明。

3月20日晚間，信息發展披露將與霍尼韋爾事業部聯合設立區塊鏈實驗室，次日起連續兩個交易日漲停。3月21日，深交所發函要求公司披露區塊鏈技術與公司經營的相關性、擬在區塊鏈實驗室的資金投入等。

除了公告，交易所還關注到了上市公司的其他信息披露渠道。3月19日，銀江股份在微信公衆号上宣布，其參投的企業數牛金服與浙江千麥司法鑒定中心達成戰略合作，落地了全球首張區塊鏈電子數據司法鑒定證書。當天，深交所發出關注函，要求銀江股份公布參投數牛金服相關細節。

今年以來，已有20餘家“蹭”區塊鏈概念的上市公司相繼收到問詢函或被特定，包括金溢科技、中元股份、恺英網絡等。目前已有多家公司表示，區塊鏈項目尚在“早期”階段，對公司業績影響未知。

來源：證券時報網

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