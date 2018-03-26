零售藥店分級或推向全國 連鎖藥店受益

從4月15日起，廣東省將根據藥品零售企業設置條件與藥品經營範圍、經營規模的适應程度，核定的經營範圍從小到大分為一類、二類和三類，相對應的企業分别簡稱為一類店、二類店和三類店。業内預計，零售藥店分級管理有望全國推廣，將進一步增加單體藥店的經營成本，促使行業集中度提升，連鎖藥店有望憑借規模化經營等優勢，通過自建和外延并購進行門店擴張搶占市場份額。

另悉，廈門9家藥品零售連鎖企業的112家門店通過“微問診”平台，加入了電子處方試點。這些藥店配備了可提供在線問診、開具處方和遠程審方“一條龍”服務的“微問診”平台系統，連鎖藥店互聯網+模式要火。

中小型連鎖藥店占據中國藥店市場約70%的份額。近年來國内以上市公司為代表的大型零售連鎖企業兼并速度加快，零售連鎖率持續提升。國家放開醫保門店資質，鼓勵中醫藥消費等政策，同時政策加強藥店監管，藥店分級分類試點有望推行，連鎖藥店受益。

從産品提價角度看，自從國家取消對低價藥的限價後，各類普藥産品尤其是OTC産品逐步漲價，多數産品出廠價和終端價同步提價，後期廠商還會給藥店一定的返利，因此連鎖藥店的受益程度甚至可能高于廠家;從處方外流角度看，醫院藥占比和零差率壓力推動處方流出醫院，連鎖藥房是非常重要的處方承接方;從廠商合作角度看，目前連鎖藥店的規模已經得到上遊企業的高度重視，外企、國内一線龍頭已經從自然銷售轉而建立藥店銷售隊伍，盈利能力顯著改善。

上市公司，益豐藥房(603939-CN)布局華東和中南地區的發達省份，盈利能力有持續提升空間，公司在2013年啓動醫藥電商業務，構建了多平台體系，2016年對電商組織架構進行調整，實施以O2O為主要業務發展目标“B2C+O2O”雙輪驅動的電商戰略;大參林(603233-CN)廣東連鎖藥店龍頭，積極布局全國市場，公司于2014年成立電商事業部。雲南鴻翔一心堂(002727-CN)藥業(集團)股份有限公司所處的行業為醫藥流通行業，主營業務為醫藥零售連鎖和醫藥批發業務，其中醫藥零售連鎖是公司的核心業務;國藥股份(600511-CN)是國家藥品監督管理局确定的41家藥品全國跨省零售連鎖試點企業、8家藥品電子商務試點企業之一。

來源：金融界網站

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