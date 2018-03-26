〈港股盤前〉兩隻大象打架 29930為下檔觀察價位

1、港股上日市況總結：受中美貿易戰升温和騰訊（700）配股的消息下，恆指上週五大裂口低開 1141 點並跌穿 30000 點，但這已是全日的低位。騰訊以配股價 405 元開市，這價也是全日低位，盤中顯著有趁低吸納而收市跌幅收窄近半。恆指方面，盤中也曽因 A 股和道指期貨跌勢轉急而再跌穿 30000 點，但尾市收復一點失地並以接近全日高位收市，下跌 762 點。成交金額高達 2834 億，為歷史第二高交易日。即使減去騰訊配股的 770 億，成交也按日大升 36%。藍籌股 2 升 48 跌。



近日的強勢板塊如內房及手機設備股的調整較大，不排出是獲利盤平倉所致。萬洲（288）在盤中曽一度為表現最差藍籌，因豬肉是其中之一項產品被中國點名或用以報復美國的行為。但收市時股價也收復了一半失地。另銀河娛樂（27）斥資逾 9 億美元入股永利澳門（1128）的母公司永利渡假村。這或給投資者聯想空間兩者會加強合作甚至合併。滬深港通總成交按日大升約 75% 至 311 億，約佔大市成交約 15%。（不計騰訊配股）當中，滬港通錄得淨流出約 31 億，而深港通則錄得淨流入約 4 億。滬港通淨流入主要是騰訊，約有 20 億。淨流出則以平保（2318）、瑞聲（2018）和多檔內銀為主。深港通淨流入也是主要在騰訊，約有 11 億多。另外，做空佔大市成交上升至約 14.2%，是 2 月中以來的最高水平。

2、美股上日市況總結：貿易戰憂慮繼續影響美股上週五表現。雖然中國的「還撃」淸單看似普通，但市場大都認為這只是留有一手，像大豆、飛機和棉花等還未在列，所以若美國一意孤行，貿易戰再升級是在所難免。中國的「不願打、不怕打」口號也極為鮮明。道指上週五初段曾反彈超過一百點，但在最後兩句鐘的交易卻以跳崖式的下跌。收市大瀉 425 點或 1.8%。標指也下跌 2.1% 而納指則下挫 2.4%。十年期債息曽跌破 2.8%，收報 2.814%。而 VIX 指數則升 6.6% 至 24.9 水平。港股 ADR 急挫 400 點，相當於恆指 29909 點水平。

3、港股今天 / 短期市況分析：貿易戰是雙輸這個簡單道理，相信中美兩方也清楚明白。川普究竟是為了連任的選票？為了減慢 / 阻止中國對美國的威脅？為了令市場大跌而令中國獨角獸難集資壯大？又或是有其他原因？筆者自問才疏學淺，對此毫無頭緒。



觀乎中美雙方也沒有任何退讓的跡象，事態的發展根本難以推測。且看中美雙方會否展開實質的談判，不然待十多天後美國清單出籠，雙方的議價空間便會更小了。上週五美股的先高後大瀉，可能基金經理們也想不到這事可以怎樣解決，而以離場表達對現時困局的憂慮。筆者依舊覺得美方沒有討價還價的籌碼，可能一些微不足道的改變已是川普的下台階。現今的美國太依賴價廉物美的較低技術進口產品，加上已擁有一個良好的就業市場，要轉型談可容易呢！試想想波音的工程師因貿易戰而要轉行去做紡織業，何其諷刺！

回說港股，今天也應難獨善其身。從上週五的走勢，當日的低位 29930 應是第一個支撐價位，如跌穿勢將下試 2 月的低位 29129。在現時的環境，內房、內消、澳門博彩和高息股可能成為短線的避風港。筆者看好後市的看法依舊沒有改變，一旦貿易戰有任何正面的發展，港股重拾升軌應是易如反掌的。