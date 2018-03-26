王兆星：銀保合并利于兩類資金來源合理組合

近日，中國銀行保險監督管理委員會副主席王兆星在出席“中國發展高層論壇2018”年會中的“一帶一路的金融支持”分論壇時表示，銀監會和保監會的合并，不僅利于加強對保險和銀行機構的監管，促進銀行業和保險業健康發展;同時，銀行信貸的資金來源和保險的資金來源，可以進行更加合理的組合，這有利于為“一帶一路”乃至基礎建設的融資提供短、中、長期的資金來源。

王兆星進一步指出，保險機構可以提供長期穩定資金，銀行既可以吸收短期資金，也有部分穩定長期資金來源。新的資金來源組合、運營組合以及風險管控方式，可以為“一帶一路”提供更加優化、長期、穩定的資金來源。但隻有銀行和保險還不夠，還要大力發展資本市場，包括股票、債券市場，通過資本市場發行債券，特别是綠色債券，提供不同期限的資金服務。

對于下一步銀保監會的監管工作，王兆星表示，銀行機構和保險機構必須要建立起良好的公司治理架構、良好的風險管控和内控體系。同時，監管部門會要求和鼓勵銀行、保險回歸本源，真正為實體經濟提供更有效的服務，減少資金的體内循環，減少無效、不利于向實體經濟提供服務的表外業務。這既是防範風險的需要，也是服務實體經濟的需要。

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