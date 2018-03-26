央行行長易綱：四大舉措打好防範化解重大風險攻堅戰

3月25日，央行行長易綱出席“中國發展高層論壇2018”年會并發表主旨演講，介紹當前及未來一段時間内金融政策的主要工作内容，這是易綱自擔任央行行長以來的首次公開演講，引起了外界強烈關注。他在演講中透露，當前金融政策方面的主要工作可以概括為三句話：實施好穩健的貨币政策，推動金融業改革開放，以及打好防範和化解重大風險的攻堅戰。

在貨币政策方面，易綱表示，2017年以來，貨币政策更多關注經濟質量的提高。在保持對實體經濟較強支持的同時，更加側重于轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力，并為這些變化創造條件，助力經濟增長增效。

“今年的《政府工作報告》中沒有對廣義貨币(M2)增速和社會融資規模提出預期數量的目标，這體現了高質量發展要求的新變化。在控制好總量的前提下，結構上將更加注重質量的提高，适當地、有針對性地支持經濟中的薄弱環節更好地為實體經濟服務。”易綱說。

對于社會資本參與比較少的重點領域和薄弱環節，易綱表示，貨币政策要适度地采取精準滴灌，加大對扶貧、小微企業、三農、雙創等普惠金融和綠色金融的支持，尤其是向深度貧困地區傾斜，助力打好精準脫貧、治理污染的攻堅戰。

他表示，下一步，貨币政策將繼續保持穩健中性，為供給側結構性改革和高質量發展營造适宜的貨币金融環境。總體上要松緊适度、管好貨币供給的總閘門，維護銀行體系流動性合理穩定，保持M2增速、信貸和社會融資規模的合理增長。

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