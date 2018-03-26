兗煤(01171-HK)去年多賺3.46倍末期息48分

兗州煤業(01171-HK)公布，截至2017年12月31日止全年股東應佔溢利73.63億元(人民幣.下同)，按年大增3.46倍，每股盈利1.5元，建議派發末期息0.48元。毛利率為35.91%，增加七個百分點。
銷售收入526.72億元，按年上升58.31%。收入上升要是受國家供給側結構性改革和煤炭行業去產能等政策因素影響，煤炭銷售平均價格同比上升。
分部業務方面，期內兗州煤業生產原煤8562萬噸、甲醇161萬噸；銷售商品煤9687萬噸，銷售甲醇161萬噸；實現煤炭業務銷售收入484.72億元，按年上升65.5%。另外，公司鐵路資產完成貨物運量1439萬噸增加7%，實現鐵路運輸業務收入3.03億元，按年上升5.4%。
期內，經營活動產生的現金淨額121.6億元，按年上升8.3%。資產負債率為73.74%，下跌1.16個百分點。
兗州煤業董事長李希勇表示，去年中國政府供給側結構性改革成效顯著，煤炭市場供需呈緊平衡態勢，煤炭價格中高位運行，煤炭行業盈利能力大幅增強。故此公司將圍繞做好本部、陝蒙、澳洲三個地區。
預計2018年煤炭市場供需將保持基本平衡態勢，煤炭價格總體平穩；銷售甲醇155萬噸，預計2018年資本性支出為97.2億元。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)