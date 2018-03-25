網球／邁阿密首輪遭爆冷費德勒讓出球王寶座

瑞士球王 Roger Federer 今 (25) 日在邁阿密大師賽首輪，意外以以 6-3、3-6、6(4)-7 敗給了澳洲選手 Thanasi Kokkinakis，爆冷遭到淘汰，而他也因此拱手讓出球王寶座，由 Rafael Nadal 暫時取代。

Federer 在本屆比賽以第一種子身分出戰，而此役一開始他打得也還算順手，率先破掉對手的發球局，並以 6-3 先下一城。不過再次盤開打後，Kokkinakis 卻一開始就取得了破發，並且最終將比數給扳平。

決勝局雙方各自保發，但來到搶七後，Kokkinakis 卻慢慢地掌握住了優勢，最終以 7:4 拿下，也爆出本屆賽會目前為止的最大冷門。

賽後在接受訪問時，Federer 坦言在 3 盤的比賽中，什麼事都可能發生。而自己在第 2 盤錯失機會後，狀況就每下愈況，導致對手趁機掌握了主動權, 最終也讓他丟掉了勝利。

他表示，「這場失利真的很讓我失望，我不知道為什麼今天總不能達到自己想要的水準，有時就是會有這樣的情況發生，有時你能找到辦法渡過難關，今天我沒能做到。」

不過他也給予對手很高的評價，並指出兩人過去曾一起訓練過，很欣賞他所打出來的比賽風格。同時也希望這一場勝利能幫助他繼續前進、世界排名獲得新高。

「他今天做到的不只是保持心態的平穩，因為只是這樣是不足以擊敗我的，你必須要有很好的發球，在關鍵時刻必須能夠把握住機會，打出製勝分。他今天比我發揮的好，在關鍵時刻他表現的更加放鬆，而我整場比賽都處於探索模式之中，一直找不到取勝的方法。」Federer 如此表示。

而對於丟掉世界第一的寶座，Federer 認為這是自己糟糕的表現所導致的必然結果，但也樂觀的認為每一場都心的機會。雖然很失望，但之後他會重新回到訓練場，然後把這些負面的東西徹底拋到腦後，重新展開下一段的旅程。

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