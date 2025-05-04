聯詠OLED進擊 OLED TDDI導入蘋果新機種
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-04 11:30
聯詠 (3034-TW) 繼去年首度將 OLED 驅動 IC 導入蘋果 (AAPL-US) 新機外，市場傳出，聯詠 OLED TDDI 進一步獲蘋果 (AAPL-US) 驗證並導入下世代 iPhone 17 Air 系列，中國手機品牌業者如小米也預計採用，該產品預計本季開始小量投產。
聯詠對此回應，OLED TDDI 預計第二季進入量產，一切皆按計畫進行。 據了解，聯詠 OLED TDDI 採用聯電 (2303-TW)(UMC-US)22 奈米高壓製程，直接比肩三星 System LSI，相關供應鏈如旺矽 (6223-TW)、頎邦 (6147-TW)、南茂 (8150-TW) 都可望進補。
業界傳出，蘋果 iPhone 17 將推出更輕、更薄的大改款 Air 系列，並延續 OLED 螢幕，而 OLED TDDI 因可整合觸控 IC 與驅動 IC，大幅減少板子上的使用空間，進而實現更薄的機身，讓 iPhone 17 Air 最厚的機身部分等於 iPhone 16 Pro 最薄的部分。
據了解，蘋果長期以來對韓系面板廠採用自家 IC 方案的綁售策略相當敏感，期望透過分散供應商模式來進行管理，因此先前即要求聯詠將 OLED 驅動 IC 交由 LGD，一舉打破過往韓系面板廠獨自壟斷的局面，聯詠此次也將觸角延伸至蘋果最主流的款式，並直接與三星競爭。
法人看好，蘋果 iPhone 17 Air 將是今年最受矚目的機種款式，聯詠將隨著客戶新機發售出貨量能逐步放大，將有助其下半年業績表現。
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