聯詠OLED進擊 OLED TDDI導入蘋果新機種

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-04 11:30

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聯詠 (3034-TW) 繼去年首度將 OLED 驅動 IC 導入蘋果 (AAPL-US) 新機外，市場傳出，聯詠 OLED TDDI 進一步獲蘋果 (AAPL-US) 驗證並導入下世代 iPhone 17 Air 系列，中國手機品牌業者如小米也預計採用，該產品預計本季開始小量投產。

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業界傳出，蘋果 iPhone 17 將推出更輕、更薄的大改款 Air 系列，並延續 OLED 螢幕，而 OLED TDDI 因可整合觸控 IC 與驅動 IC，大幅減少板子上的使用空間，進而實現更薄的機身，讓 iPhone 17 Air 最厚的機身部分等於 iPhone 16 Pro 最薄的部分。

據了解，蘋果長期以來對韓系面板廠採用自家 IC 方案的綁售策略相當敏感，期望透過分散供應商模式來進行管理，因此先前即要求聯詠將 OLED 驅動 IC 交由 LGD，一舉打破過往韓系面板廠獨自壟斷的局面，聯詠此次也將觸角延伸至蘋果最主流的款式，並直接與三星競爭。