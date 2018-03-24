金風(02208-HK)AH股供股資金用於2風電項目

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金風科技(02208-HK)公布，將尋求股東批准向A股及H股供股的授權，將按每10股供不超過2股的基準進行，集資不超過50億元人民幣。是次供股發行A股不超過5.81億股，H股不超過1.3億股，具體供股價及時間表仍未定案，亦須獲中證監批准。 公司股東新疆風能有限責任公司、中國三峽新能源有限公司及安邦保險集團股份有限公司、安邦人壽保險股份有限公司、和諧健康保險股份有限公司及安邦養老保險股份有限公司已表示全額認購本次配股方案中可配售A股股份。 本次配股募集資金總額不超過50億元人民幣，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於Stockyard Hill風電場527.5MW項目、Moorabool North風電場150MW項目、補充流動資金、償還有息負債。 Stockyard Hill風電場527.5MW項目項目計畫總投資額51.82億元人民幣、Moorabool North 風電場150MW項目總投資額18億元人民幣。是次計劃供股籌回來的50億元人民幣，其中16.5億是用於Stockyard Hill風電場527.5MW項目，3.5億元人民幣用於Moorabool North風電場150MW項目，1.5億元人民幣用於補充流動資金，另1.5億元人民幣用於償還有息負債 。公司指如本次募集資金淨額低於上述項目擬投入募集資金金額，不足部分將由公司自行籌資解決。