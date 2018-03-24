金風(02208-HK)公布未來三年(2018-2020年)股東回報規劃

金風(02208-HK)公布，未來三年(2018-2020年)股東回報規劃。在綜合分析公司經營發展實際情況、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及融資環境等情況，建立對投資者持續、穩定的回報機制。

未來三年，公司將采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司優先采用現金分紅的方式分配股利。

在公司實現盈利，現金流滿足公司正常經營和長遠發展的前提下，公司將實施積極的現金股利分配辦法，重視對股東的投資回報。

2018-2020年，公司實際進行利潤分配時，董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照本章程規定的程序，提出現金分紅政策：(1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；(2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的， 進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；(3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到30%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

公司在經營情況良好，且董事會認為公司股本規模與經營規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以提出並實施股票股利分配預案。

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