〈國泰金法說〉國泰人壽首曝平行接軌試算結果 二大指標過關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-27 19:38

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國泰金 (2882-TW) 今 (27) 日舉行法人說明會，由於壽險業 2026 年即將接軌 IFRS 17 及新一代清償能力，國泰人壽執行副總經理林昭廷首度揭露 2025 年平行接軌試算結果，預估調整後的淨值比會遠大於目前 9-9.5%，此外，新一代清償能力比率在接軌日那天將會大於 160%，代表未來將有更多空間去吸收資本市場波動。

林昭廷指出，國壽今年 CSM 非常好，若用去年底利率來試算，前三季已累積 670-680 億元水準，年成長約 31%，事實上，今年已經開始做財報平行測試，若在 IFRS 17 號會計公報上，會反映現實利率，財報上的 CSM (Contractual Service Margin) 已經超過 700 億元，提前達到目標，今年全年可望突破 800 億元水準。

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展望明年，CSM 目標仍維持 700 億元以上，由於會牽涉到利率水準及評價上的不確定性，但若利率在固定的水準以下，明年 CSM 仍會維持成長態勢，一年新單 CMS 至少要 700 億元水準，主要貢獻來自 A&H 的商品，今年第二、三季因法令調整帶動業績成長，明年 A&H 商品銷售仍維持樂觀。

國壽將於 2025 年 1 月 1 日平行接軌，林昭廷說明，17 號公報開帳時，淨值比會比現行 4 號公報底下的 9-9.5% 稍微下降，但試算後還算「可控制」，主要因國壽過去有許多高利率保單所致，接軌後要重新評價。不過，他強調，國壽擁有非常充足的 CSM，若把稅後的 CSM 加上 17 號公報底下的淨值，調整後的淨值比會遠大於目前 4 號底下的淨值比。

其次，接軌公報後影響最大的就是損益表，林昭廷說，現行負債成本 3.78%，相對於同業利息成本較高，但接軌後會用相同的折現率，預期利息成本會大幅度的下降，固定收益在損益表上的財務收入將出現正的利差，也就是說，財務收入會大於利息成本。

此外，國壽目前擁有充足的 CSM，接軌後，前幾年的損益表上每年會有 10-15% 的成長。

資本適足率與清償能力部分，林昭廷表示，金管會已給予三階段的過渡措施及風險資本的調整，預期最新試算接軌日那天，新一代償付能力比率會大於 160%，「會是相當充足的償付能力」，第四階段要等主管機關進一步公布，當然是更加正面看待。

林昭廷解釋，這代表國壽未來將有更多空間去吸收資本市場波動，可以有比較多的長投機會，不會受到資本市場動盪的影響。

國壽前三季台股投報率 17% 股票未實現利益仍有 850 億元

觀察國泰人壽截至今年 9 月底的資產配置，台股部位占比 6.2%、報酬率 17%；國外股票部位占比 5.2%、報酬率 12.8%；國外債券占比高達 61.4%、報酬率 3.8%；國內債券占比 7.8%、報酬率 5.7%。

國泰人壽執行副總經理林昭廷透露，截至 9 月底，國內外股票未實現利益仍有新台幣 850 億元，相較於上半年逾千億元的水位，確實明顯下滑，主要因第三季實現資本利得較多，幾乎每月都有，若看到 10 月底股票未實現與 9 月差不多。

債券方面，林昭廷指出，截至 9 月底，因為利率往下走，使得債券的未實現損失縮小，然而，10 月以來利率大幅彈升，未實現虧損又上升了一些，但整體來看，影響有限，AC (按攤銷後成本衡量之金融資產) 占比仍達 85%，略為增加。

至於外匯避險部分，林昭廷說，8、9 月因為台幣升值，替代避險產生的績效比較好，不過，台幣 10 月貶值 1.2%，相對其他雜幣貶值空間相對有限，例如韓元貶 4.8%、星幣貶 3.3%、人民幣貶 2%，日元更驟貶 7%，進入 11 月，台幣又續貶了。

林昭廷強調，每月匯率波動所難免，國壽全年避險成本維持 1%-1.5% 目標，預期明年避險策略不會出現改變，傳統避險比率維持 55%-70%，採取機動調整。

現在 CS (換匯契約) 成本約落在 3.3%、NDF (無本金交割遠期外匯) 約為 3%-3.7%，都比之前 4% 來得少，因此將會反映到明年，加上市場預期 Fed 短率還會持續下降，預期明年傳統衍生性商品避險成本會往下走。不過，台幣匯率還是很難預期，到底是走強、走弱，明年有很多不確定性。

川普明年即將上任，國壽對於整體金融市場有何看法？林昭廷說，明年股票市場波動一定很大，但對國壽來說也不見得是壞事，如果資本足夠強健，即使股市有大幅回檔，對我們來說也是好事。至於長債殖利率，預期會維持高水位一段時間，短率則會下降，對於壽險公司來說都是正面的，原則上，國壽會持續布局固定收益，尤其是美國公司債。