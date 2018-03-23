美國政府又要關門了？川普考慮對1.3兆美元的支出法案行使否決權

摘要：在獲得美國參眾兩院通過後，只待川普簽署的 1.3 兆美元開支法案，卻意外遭到他的不滿。

在獲得美國參眾兩院通過後，等待川普簽署的 1.3 兆美元開支議案，卻意外遭到他的不滿。

當地時間周五早上，川普發布 Twitter 稱，他考慮對這一議案行使否決權，因為民主黨完全拋棄了 80 萬移民，而且也缺乏對墨西哥邊境牆的完全資金支持。

去年 9 月，川普廢止了美國前總統歐巴馬開始的「童年抵美者暫緩遣返計劃」，即川普在上述推文中提到的 DACA。DACA 保護將近 80 萬移民免於被遣送出境，允許他們合法地在美國生活與工作。在廢止這一計劃之後，川普一直要求國會給予 DACA 受惠者同等保障。

當地時間本周三晚間，美國國會領導人在一些主要爭議點達成一致。隨後，他們公布了超過 2200 頁的提案。美國國會必須在周五午夜之前通過立法，不然，美國政府將陷入年內第三次停擺。

周四眾議院以 256-167 票通過了這一議案，隨後參議院也以 65：32 予以通過。眾議院議長 Paul Ryan 此前表示，已經用了數月時間來籌備綜合性開支議案，其中包括為邊境安全「提供分期付款的頭期款」。他提到，川普支持最新綜合性開支議案，並樂見其中包含關於邊境安全融資。

該支出提案將提高美國的軍事和邊界安全技術的資金投入，這是共和黨的兩大優先事項。它還將增加資金以對付阿片類藥物成癮，並改善美國的基礎設施。其他條款包括加強槍支銷售背景調查和學校的安全措施。

『新聞來源／華爾街見聞』