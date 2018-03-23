中國石油(00857-HK)為民保暖 大幅進口LNG虧損90億元

還記得2017年嚴寒冬天，在煤炭去產能天然氣供應又跟不上情況下，國內曾一度出現市民供暖也緊張的問題。中國石油(00857-HK)作為全國最大然氣供應商，毅然大舉進口液態天然氣LNG，並因而虧損了人民幣90億元。

中國石油(00857-HK)副董事長兼總裁汪東進，於3月23日業績記者會上，回顧國內去年冬季對天然氣需求異常緊張，2017年市場對天然氣需求超出預期，增幅由以往只有單位數字，急升至15.3%。中國石油於內地天然氣市場份額高達70%，因而亦背負起社會責任，大幅增加對液態天然氣LNG的採購，以滿足市場需求，並因而錄得虧損90億元。

他表示未來中國石油會加大對天然氣的的產量，於2020年提升至1200立方米；並期望推進天然氣價格市場化發展；集團亦會優化LNG合約，以往長達15年期的合約，到期後將不再續約，而是改簽一些短期進口合約，以降低進口成本。而中國石油來自中亞進口天然氣業務，2018年前個月錄得扭虧為盈，原因是冬季天然氣價上漲10.5%，而進口管道運輸成本亦有所下滑。

在非常規頁岩氣業務發展方向，他表示將會提速加快，原計劃於2020年產量達到60-65億立方米，調升至120億立方米。於2020-2030年，頁岩氣佔集團天然氣的增量，佔比將在50%以上。對於國家對民用氣和非民用氣採取併軌政策，他認為有利推進天然氣價格向市場化方向發展。

中國石油再次進行海外併購活動，剛於3月21日與阿布扎比國家石油公司簽署協議，獲得當地兩個油氣項目各10%權益，期限40年。汪東進解釋，2014年集團受到油價急跌影響，對現金流做成很大衝擊，因而暫緩大規模的海外併購活動。現在油價穩定下來，便跟著國家一帶一路國策，於沿線進行收購。集團董事長王宜林補充，此項收購擴大了中國石油的朋友圈，集團將繼續對外合作，進行海外項目收購，把中國石油打造為世界一流綜合性國際能源公司。

早年母公司也有在阿布扎比投資石油項目，汪東進表示，由於該項目內部回報率只有8%，不符合上市公司要求；日後若提升至10%，才考慮注入上市公司

展望油價走勢，汪東進預期2018年布蘭特原油價格估計每桶增加5至10美元，至60至65美元；於2020年前，國際油價預期會緩慢上升，估計會在每桶60至70美元。近日爆發的中美貿易戰，短期料將推高油價

2017年中國石油作出較顯著減值舉動，他解釋由於業績好於預期，值此時刻作出資產減值，有利改善資產質素；未來中長期預料原油價格也會在低位運行，為保持資產質素及可持續發展而進行了減值。2017年度，集團總派息比率高達104.4%，他表示未來將視乎業績，併購需要，資本開支等各因素來考量。

被問及旗下輸油管道分析上市進程，他表示國家正在推進油氣管網機制，要求將管道運輸和銷售分開，這亦有利提升公平服務能力。若能以市場化價格對管道資產進行估值，對集團未來發展亦有利。

文：周燕芬





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