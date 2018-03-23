中國太平(00966-HK)：境內壽險新業務增長近50% 跑嬴大市

中國太平(00966-HK)2017年精品戰略成效顯著，境內壽險新業務價值同比增長49.6%至136.38億港元，跑嬴大市。

期內中國太平總保費收入達 1,787 億港元,同 比增長 19.7%。總資產和管理資產規 模達 6,665 億港元和 11,256 億港元,分別增長 30.9%和 34.0%。中國太平盈利顯著提升,股 東應佔溢利 61.36 億港元,同比增長 27.0%。股東應佔每股總內含價值 34.9 港元,較去年末的 29.0 港元增長 20.4%。淨投資收 益 209.04 億港元,增長 18.1%。

境內業務全面快速增長。太平人壽保費首次突破人民幣千億元大關, 同比增長20.7%,高出主要同業平均水平,市場排名提升至第6 位;境內產險保費收入達人民幣221 億元,同比增長21.4%,跑贏大市7.6 個百分點。養老金管理資產餘額超過 1,600 億元人民幣,較去年末增長 22.0%。

中國太平董事長王濱，於3月23日業績記者會上，發佈了集團未來發展藍圖，於2019年為集團成立90週年，爭取進入500強企業之內；至2029年為公司成立100週年，要發展至俱全球競爭力，並晉升保險業第一梯隊行列。期內境內保險業務跑贏大市,業務品質優於行業, 境外保險業務穩步發展,總體保持承保盈利。

2017 年,中國太平與慕尼黑再保險及中海油集團等 12 家大客戶簽署總對總合作協議，總戰略合作已成為中國太平業務增 長的新引擎。

文：周燕芬

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